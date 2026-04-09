Medio millar de remeros en el Campeonato de Andalucía de Barcos Largos

ElDesmarque 09 ABR 2026 - 13:51h.

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SevillaLa Federación Andaluza de Remo reactiva este fin de semana su calendario de competiciones con motivo del Campeonato de Andalucía de barcos largos. La prueba, encuadrada en la tercera regata de la 29ª Copa de Andalucía, se celebra este sábado en el hispalense Centro Especializado de Alto Rendimiento de la Isla de la Cartuja con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla.

La dársena del río Guadalquivir acoge una competición para la que se han inscrito más de medio millar de deportistas procedentes de 15 clubes de Sevilla, Cádiz, Málaga, Almería, Madrid y Gran Bretaña, que en estos dos últimos casos participan en calidad de invitados. En concreto, la doble cita regional, dirigida a todas las categorías desde alevines, congregará a 518 remeros de Club Náutico Sevilla, Real Círculo de Labradores, Club de Remo Guadalquivir 86, C.D. Remo San Jerónimo, C.D. Remeros y Piragüistas Veteranos de Sevilla, Club de Remo Linense, Club Tiempo Libre El Ejido y Real Club Mediterráneo de Málaga. Y fuera de regata, acuden a la capital andaluza el madrileño C.D.B. Madrid Velocidad y los británicos Calpe Rowing Club y Scottish Rowing LTD.

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Cuatro distancias y varias modalidades

El Campeonato de Andalucía de botes largos se celebra sobre las distancias de 500, 1.000, 1.500 y 2.000 metros en las modalidades doble y cuatro scull, cuatro sin y ocho con timonel, que se amplían en la Copa de Andalucía, que incluye pruebas de veteranos, remo adaptado y BCS, en este caso para mujeres que han superado de cáncer de mama.

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El programa de la competición se distribuye a lo largo de un total de 78 mangas o finales directas, con inicio fijado a las 9:55 horas. La jornada concluirá a las 16:35 horas con la celebración de la final de la modalidad cuatro scull absoluto mixto, al término de la cual se procederá a la tercera y última entrega de medallas a los primeros clasificados de cada disciplina y a los mejores clubes.