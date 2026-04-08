El BOJA publica la convocatoria de subvenciones del programa Red de Ganadores 2026-2027

Redacción ElDesmarque 08 ABR 2026 - 12:06h.

Fomentar el patrocinio deportivo y reforzar la colaboración entre el tejido empresarial

Las entidades deportivas andaluzas, objetivos de estos incentivos

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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA, número 66, de 8 de abril de 2026) ha publicado hoy la convocatoria de las ayudas del programa Red de Ganadores para la temporada 2026-2027, subvenciones a conceder en materia de deporte, en régimen de concurrencia no competitiva, y que están dirigidas a empresas, personas trabajadoras por cuenta propia y fundaciones, con la finalidad de fomentar el patrocinio publicitario deportivo.

Participar en Red de Ganadores permite a empresas y autónomos fortalecer su posicionamiento de marca vinculándose al deporte local, mejorar su reputación corporativa y ampliar su alcance a nuevos públicos. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

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Desde la resolución de la concesión, el beneficiario se compromete a realizar un contrato con la entidad deportiva, del que la Consejería de Cultura y Deporte le subvencionará el 50%, tal y como figura en el BOJA. El importe mínimo de las ayudas será de 500 euros y el máximo 10.000 euros con carácter general y 15.000 euros a entidades deportivas participantes en competiciones oficiales federadas para deportistas con discapacidad.

Como figura en la convocatoria, la Consejería de Cultura y Deporte se abonará el 50 por ciento tras la concesión de la subvención y el 50 por ciento restante una vez esté justificada la inversión, con un plazo de dos meses desde la finalización de la actividad subvencionada.

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La entidad o persona beneficiaria podrá solicitar hasta dos subvenciones y, en todo caso, se compromete a incluir en el contrato de patrocinio publicitario la difusión de la marca de la empresa patrocinadora y del programa Red de Ganadores; la difusión en redes sociales; o en las equipaciones e instalaciones de competición.

El patrocinio deportivo es considerado una plataforma estratégica para las empresas, y también una acción de responsabilidad social empresarial. Por otro lado, ofrece a las empresas la oportunidad de generar valor de marca, lo que finalmente se traduce en un aumento en el retorno de la inversión realizada.