Redacción ElDesmarque 07 ABR 2026 - 13:13h.

La atleta andaluza da nombre a una instalación deportiva que ha sido visitada por la consejera Patricia del Pozo

El trato andaluz de María Pérez: “Mi casa es la casa de todos, todos quieren venir a Andalucía”

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La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha visitado este lunes el Estadio de la Juventud de Granada, cuya pista de atletismo llevará el nombre de la atleta María Pérez, campeona olímpica en París 2024 y cuatro veces campeona mundial en la disciplina de marcha, quien también ha estado presente en el acto. “Rendimos homenaje así a una deportista excepcional que ha labrado una trayectoria desde el esfuerzo, la constancia y el compromiso”, ha destacado Del Pozo.

Patricia del Pozo ha señalado que “la atleta granadina María Pérez representa los valores más nobles del deporte. Es ejemplo de superación personal, disciplina diaria y capacidad de convertir el talento en excelencia. Su nombre, que quedará ligado ya para siempre a la pista de atletismo del Estadio de la Juventud de Granada, será una fuente de inspiración para quienes la pisen cada día con ilusión y con sueños por cumplir”.

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Igualmente, Del Pozo ha indicado que “el Estadio de la Juventud de Granada es mucho más que una instalación deportiva, es un espacio de encuentro, de formación y de convivencia, profundamente arraigado en la vida de la ciudad”. En sus pistas se practica deporte base, se celebran eventos juveniles y deportivos de ámbito local y provincial, además de accesibles a toda la ciudanía.

Finalmente, la consejera de Cultura y Deporte ha afirmado que “esta pista adquiere además una dimensión simbólica aún mayor, por una atleta que ha llevado el nombre de Granada, de Andalucía y de España a lo más alto del deporte internacional. No hay mejor manera de conectar pasado, presente y futuro que unir una instalación moderna con el ejemplo vivo de una deportista andaluza y granadina de élite como María Pérez”.

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Del Pozo estuvo acompañada durante su visita, además de por María Pérez, por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, la secretaria general para el Deporte, Isabel Sánchez; el director general de Eventos e Instalaciones Deportivas, Gorka Lerchundi; y el delegado territorial de Cultura y Deporte en Granada, David Rodríguez; entre otras autoridades.

El Estadio de la Juventud de Granada acogerá el próximo 3 de junio al Meeting Internacional Andalucía Challenger 2026 -incluido en World Calender-, una competición que incluye 12 pruebas Challenger, con requisitos de participación internacional (mínimo de nacionalidades y atletas por prueba). Dicha competición está orientada a que los deportistas logren marcas mínimas para competiciones como el Europeo.