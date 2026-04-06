Redacción ElDesmarque 06 ABR 2026 - 14:20h.

Grandes resultados en unas condiciones especialmente duras y cambiantes

Pilar Lamadrid lo tiene claro: "El más complicado en la bahía de Palma"

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Los tres regatistas andaluces presentes en el 55º Trofeo Princesa Sofía de Palma de Mallorca, primera prueba del Circuito Sailing Grand Slam 2026, han cerrado su participación con un balance positivo en una de las citas más exigentes y prestigiosas del calendario internacional de clases olímpicas. La regata ha vuelto a reunir a buena parte de la élite mundial en aguas baleares, con unas condiciones especialmente duras y cambiantes que han puesto a prueba a toda la flota.

En la clase iQFOiL femenino, la olímpica andaluza Pilar Lamadrid, del CN Puerto Sherry, ha sido la única representante española clasificada en el grupo oro, completando su participación en el puesto vigésimo sexto de la clasificación general. La windsurfista andaluza fue capaz de mejorar su rendimiento en la jornada previa a la Medal Race en una semana marcada por la dificultad del viento y por las circunstancias con las que llegaba a la cita.

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Lamadrid reconoce al término de la regata que “ha sido un Sofía muy duro para todos”, condicionado por un viento del norte muy inestable, “el más complicado en la bahía de Palma”, a lo que en su caso se sumaba no llegar al cien por cien físicamente por un proceso vírico que le obligó a parar en los días previos. Aun así, la regatista del CN Puerto Sherry se muestra satisfecha por el trabajo realizado, asegurando que lo ha dado “de lo que tenía lo he dado absolutamente todo” y valorando especialmente haber podido cumplir algunos de los objetivos técnicos marcados, como el trabajo en las salidas y las primeras ceñidas.

Aunque lamenta no haber podido cerrar algunas pruebas en las que llegó a consolidarse en posiciones de cabeza, la actual campeona de España se queda con la sensación de haber completado “una semana de trabajo muy dura y muy buena” frente a muchas de las rivales con las que volverá a coincidir en el Europeo y el Mundial de este año. La andaluza se muestra convencida, además, de que su progresión actual “el trabajo está siendo más ascendente de lo que reflejan los resultados, y sé que estamos en el camino y que llegarán”.

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También en la clase iQFOiL ha competido la joven Lucía Guardiola, también representante del CN Puerto Sherry y miembro del programa 2032 de la Real Federación Española de Vela para juveniles de clases olímpicas. Para la andaluza y actual subcampeona de España, el Trofeo Princesa Sofía suponía su primera experiencia compitiendo con la flota senior, en una regata en la que se ha medido con regatistas olímpicas de varios países, entre ellas la propia Pilar Lamadrid.

La windsurfista andaluza valora su participación como “una experiencia muy completa y exigente”, destacando el nivel del entorno competitivo y el aprendizaje acumulado durante toda la semana. Guardiola subraya que las condiciones han sido “bastante cambiantes”, con viento inestable e intenso en la mayoría de las jornadas, lo que ha hecho de la regata una prueba muy técnica. En su estreno en una categoría superior, la joven tenía como objetivo principal sumar experiencia y seguir creciendo, y considera que la cita ha supuesto “un paso adelante”. La regatista se despide de Palma con “buenas sensaciones y mucho aprendizaje para las próximas competiciones”.

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Por su parte, en la clase ILCA 7, el andaluz Roberto Aguilar, del CNM Benalmádena, logra alcanzar el objetivo que se había marcado antes del campeonato al clasificarse para el grupo plata en la flota más numerosas del Trofeo Princesa Sofía, con cerca de 200 barcos en liza. El regatista, integrante del programa CEEDA de la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Vela, y actual campeón de España de la clase, finaliza además como quinto español clasificado.

Al igual que Guardiola, Aguilar afrontaba en Palma su primer Sofía y lo hacía con la ilusión de estrenarse en una regata de referencia mundial. Tras finalizar su participación, asegura estar “muy contento por haber podido vivir esta experiencia”, en la que ha tenido la oportunidad de medirse con los mejores y seguir aprendiendo al máximo nivel. Consciente de la enorme competitividad de la clase, el andaluz explica que se centró en “dar lo mejor de mí en cada prueba”, con el objetivo de disfrutar, navegar bien y acabar con la sensación de haberlo dado todo, algo que considera cumplido al haber conseguido también entrar en el grupo plata.

Sin duda los tres han logrado sumar trabajo, aprendizaje y sensaciones de mucho valor de cara a los próximos compromisos nacionales e internacionales.