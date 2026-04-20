Javi Rayo 20 ABR 2026 - 21:56h.

Mateu Lahoz dice haber sido testigo de varias prohibiciones a Alberola Rojas

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Alberola Rojas se ha convertido en uno de los árbitros más carismáticos del fútbol español en los últimos años. El arbitraje del colegiado manchego nunca deja indiferente a nadie y en la final de Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid volvió a ser protagonista. En su intervención en 'El Día Después' de Movistar Plus, Mateu Lahoz ha desvelado cuáles eran las prohibiciones del anterior CTA a Alberola Rojas.

Las prohibiciones a Alberola Rojas

Las cámaras de 'El Día Después' captaron como Alberola Rojas tuvo un momento de concentración antes del inicio de la final de Copa del Rey. El árbitro manchego, con los ojos cerrados, realizaba varios ejercicios de calentamiento de cuello y espalda. Unos ejercicios que, según Mateu Lahoz, el anterior CTA le tenía totalmente prohibido.

"Al bueno de Javier Alberola, la gobernanza anterior le dijo que esto no podía hacerlo (los estiramientos con los ojos cerrados), que esto no era bueno y él ha sido valiente, lo ha seguido haciendo y en este partido le ha servido. Le dijeron que lo hiciera dentro del vestuario, que nadie le viese. Esto ha sido así y os lo cuento porque lo he vivido en primera persona. Valentía, Javi, sigue insistiendo, sigue superando obstáculos y dándonos estos arbitrajes", comentaba Mateu Lahoz en su intervención en 'El Día Después'.

Lo cierto es que Alberola Roja no venía de unos días fáciles precisamente. El colegiado manchego tiró de personalidad y decidió no pitar un penalti sobre Mbappé después de que el futbolista francés recibiese un manotazo que le provocó un corte en la frente. Una acción por la que Javier Arbeloa estuvo días recibiendo críticas, incluso de miembros dentro del CTA.