Joaquín Anduro Chema Borrero 18 ABR 2026 - 17:48h.

Mónica Marchante reflexiona sobre las críticas arbitrales

El CTA regaña a medias a Alberola Rojas por el penalti a Mbappé: "El VAR actúa correctamente"

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El ciudadrealeño Javier Alberola Rojas será el encargado de dirigir la final de la Copa del Rey de este sábado entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en el estadio sevillano de La Cartuja. El foco estará puesto sobre el colegiado después de una última semana cargadas de mayor polémica (si cabe) con las quejas de Barcelona y Real Madrid en sus respectivas eliminaciones en Champions League y las palabras de Enrique Cerezo en la cena previa al duelo.

Sobre ello ha hablado Mónica Marchante en una entrevista en ElDesmarque dejando una reflexión acerca de las críticas al colectivo arbitral que no dejan de sucederse. En palabras de la periodista de Movistar+, en el vídeo de la parte superior de la noticia, considera "injustos" señalarles siempre y que, más allá de errores puntuales, no cree que un equipo caiga debido al árbitro, por lo que considera de "mal perdedor" achacarles la derrota.

Alberola Rojas, encargado de dirigir la final de la Copa del Rey

Atlético de Madrid y Real Sociedad se miden este sábado con Alberola Rojas ejerciendo como juez en una decisión que ya conllevó polémica desde el anuncio por parte del CTA. Las quejas han llegado desde el Real Madrid ya que fue el mismo trencilla que no señaló penalti en los minutos finales del pasado Real Madrid-Girona por un codazo de Vitor Reis sobre Kylian Mbappé que hizo incluso sangrar al francés.

El último en sumarse a las críticas fue Enrique Cerezo este viernes a su llegada a la cena institucional junto a Rafael Louzán, Jokin Aperribay y el resto de directivos de ambos clubes y la RFEF: "Lo digo delante del presidente de la Federación, el VAR está haciendo mal a los árbitros y ahora que cada uno estudie lo que quiere".

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Otro de los motivos por los que Alberola Rojas será protagonista este sábado en La Cartuja llegará por medio de la Ref Cam que utilizará siguiendo el patrón del pasado Mundial de Clubes y de las pruebas en dos encuentros de LALIGA EA Sports. Esto permitirá ver imágenes inéditas del encuentro desde la visión del propio colegiado sobre el mismo terreno de juego en una experiencia inmersiva para los aficionados.