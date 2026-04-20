Ilia Topuria dejará España y se mudará a Estados Unidos: "Están pasando muchas cosas"
Ilia Topuria ha soltado la noticia que nadie esperaba. Durante su intervención en el programa 'The Ariel Helwani Show', el peleador hispano-georgiano ha revelado que ya tiene decidido dejar España y mudarse a Estados Unidos por un periodo largo de tiempo. Topuria dejará su casa en una de las zonas más exclusivas de Madrid y pondrá rumbo a Miami, donde desde hace meses residen su hija pequeña y su exmujer Georgina Uzcategui.
Fue el mismo Topuria quien lo dejaba caer como si nada al hablar de que viajará con bastante tiempo de antelación a Estados Unidos para acostumbrarse al horario de cara a su combate en la Casa Blanca contra Justin Gaethje del próximo 14 de junio. Aunque no ha especificado la fecha exacta de su partida, Ilia Topuria sí ha confirmado que estará fuera de España de uno a tres años.
"Me quiero acostumbrar al horario, al tiempo a todo eso (hablando del combate ante contra Justin Gaethje) En realidad voy a vivir en Miami los próximos uno a tres años, así que sí, tengo que ir allí (Miami)", comentaba Ilia Topuria durante su intervención en el programa estadounidense ontra Justin Gaethje 'The Ariel Helwani Show'.