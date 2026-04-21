¿Por qué se va Ilia Topuria de España?

Saray Calzada 21 ABR 2026 - 08:04h.

Ilia Topuria ha decidido marcharse de España para vivir en Estados unidos de uno a tres años

Da miedo solo escucharlo: así suenan desde muy cerca los golpes de Ilia Topuria

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Ilia Topuria hará un cambio en su vida. El luchador informó en el programa 'The Ariel Helwani Show' que se va a ir a vivir a Estados Unidos. El próximo combate será en junio y lo tiene allí, pero esto no es el único motivo por el que ha decidido dejar atrás su casa de Madrid por un largo periodo de tiempo.

En los últimos meses, Topuria ha ocupado titulares en la prensa del corazón por su contencioso divorcio con Georgina Uzcategui con la que tiene una hija. Precisamente por el asunto de la custodia y algunos temas más hubo denuncias cruzadas y visita a los juzgados. Tras unos meses convulsos, la ya expareja llegó a un acuerdo.

Los motivos de su mudanza a Miami

Uno de los temas por los que tuvo que visitar el juzgado Ilia Topuria fue por la solicitud de su expareja para poderse llevar a la niña a un viaje a Miami, pero al encontrarse en un proceso de separación y si un acuerdo de visitas y pensión firmado esto no se produjo. Ahora con el acuerdo firmado, Georgina Uzcategui y la pequeña se trasladador a vivir a Estados Unidos ya que ella tiene sus negocios allí. Al estar la pequeña es Miami ha hecho que el luchador piense también en su mudanza al mismo lugar, para estar cerca de su hija.

Otro de los motivos por los que quiere trasladarse ya es por su próximo combate en junio. Topuria quiere acostumbrarse cuanto antes a los horarios y al estilo de vida para que eso no sea un hándicap para la pelea. La mayoría de combates que ha disputado ha sido en Estados Unidos y aunque él está siendo un firme defensor de trasladar la UFC a España, de momento las grandes luchas son allí.

Ilia sueña con un combate en el Bernabéu, pero de momento eso parece que va lento y no está a la vuelta de la esquina.