Carlos Alcaraz da la última hora de su lesión y no confirma su presencia en Roland Garros: "No puedo decirlo"

Ángel Cotán 20 ABR 2026 - 19:37h.

El tenista español se recupera de sus problemas de muñeca

La imagen de Carlos Alcaraz con el antebrazo inmovilizado que preocupa y mucho

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Un aluvión de personalidades del deporte se dan cita este lunes en la alfombra roja de los Premios Laureus 2026. Entre ellos, un Carlos Alcaraz que no atraviesa su mejor momento físico. Tras verse obligado a su retirada del Conde de Godó, el tenista español luce una férula inmovilizadora en su muñeca derecha. La imagen preocupa, al igual que las sensaciones del murciano.

Ante la cámara de ElDesmarque, Carlos Alcaraz arrojó la última hora de su lesión... con Roland Garros en el horizonte. La cita de la tierra batida por excelencia arrancará el próximo mes de mayo, y en función a las declaraciones del tenista de El Palmar, su presencia no está garantizada.

Carlos Alcaraz no confirma su presencia en Roland Garros

"Ojalá que podamos estar lo antes posible". Carlos Alcaraz, como no podía ser de otra forma, fue cuestionado por el estado de su muñeca derecha en los Premios Laureus. El máximo referente tenístico de nuestro país en la actualidad mantiene la incertidumbre con Roland Garros: "No puedo decir un plazo porque al final, puede ser antes o después, no lo sabemos hasta el momento. Lo que sí podemos garantizar es que haremos lo posible para poder estar lo antes posible".