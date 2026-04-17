David Torres 17 ABR 2026 - 11:12h.

Ha ganado el campeonato de España en ocho ocasiones, nadie lo ha logrado más veces que él

Carlos Alcaraz se retira del Conde de Godó y enciende las alarmas: "La lesión es más grave"

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Miguel Illescas lo ha hecho todo en el mundo del ajedrez. El Gran Maestro Mundial de Ajedrez, es un gran aficionado al póker y un participante habitual del Campeonato Nacional de Póker Winamax que se está celebrando estos días en Barcelona. Como dato, quede dicho que ha ganado el título de campeón de España individual absoluto en ocho ocasiones, nadie lo ha logrado más veces y que es un referente a nivel planetario en esta disciplina. Además, da conferencias a empresarios para aplicar todo lo que ha aprendido en el tablero en otras áreas de la vida.

Illescas, entre mano y mano, atiende a ElDesmarque y, desde Barcelona, dónde Carlos Alcaraz acaba de retirarse del Godó, desvela la otra pasión del tenista murciano y algunos otros

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Preséntese, aunque no lo necesita

Soy Miguel Illescas, soy gran maestro internacional de ajedrez, he sido ocho veces campeón de España, entrenador del campeón del mundo, asesor de IBM en el desarrollo de Deep Blue, escritor, conferenciante, bueno, llevo 20 años en La Vanguardia haciendo el problema ajedrez, tengo una escuela, una tienda, una revista y prácticamente si dices la palabra ajedrez no hay nada que yo no haya hecho.

¿A qué se dedica en la actualidad?

Me quedan muchas cosas por hacer en el mundo del ajedrez, sobre todo ahora como divulgador, doy muchas conferencias, trabajo mucho en el ámbito empresarial, tengo un proyecto que se llama Ajedrez y empresa y he dado conferencias en todo tipo de corporaciones, universidades, instituciones. Es algo que me satisface mucho, porque creo que la forma de pensar del ajedrez es útil para la vida en general y poder trasladar esa experiencia para que otras personas encuentren su inspiración y puedan también mejorar sus hábitos estratégicos y sus procesos de toma de decisiones.

El ajedrez es una gran preparación para la vida, para otros deportes, ¿qué piensa?

Sí, hay muchos deportistas que juegan al ajedrez, Carlos Alcaraz, sí y ahora está muy de moda entre los futbolistas, el delantero del Manchester City, Haaland, acaba de hacer una inversión millonaria en la plataforma de ajedrez de su compatriota noruego Magnus Carlsen y es bien conocida la afición de Salah y en España, por ejemplo, Quique Setién, con quien hace unos días estuve jugando un torneo de ajedrez en Menorca, el Open Chess Menorca.

La original propuesta de Quique Setién

¿Qué se contaba Quique?

Él es muy fanático del juego limpio, le molestan mucho las interrupciones del juego, las faltas y decía que no sería una mala idea que después de diez faltas un equipo le pitaran penalti

¿Contra Quique sí ha jugado y contra Carlos Alcaraz?

No, a Carlos le he visto jugando un torneo en Murcia, que se jugaba con reloj, y claro, yo nada más que veo la posición que tiene en el tablero, ya sé decirte si juega bien o no y en el caso de Alcaraz te puedo decir que juega bien, porque la posición que tenía era bastante lógica y con Quique es bien conocida su afición al ajedrez y él ya ha demostrado muchas veces muy buen nivel.

Se confirma pues que el ajedrez es un práctica complementaria para la vida

Sí, el ajedrez te da un entrenamiento global en lo que sería la toma de decisiones bajo presión, en lo que sería el desarrollo de hábitos estratégicos, la gestión del éxito y el fracaso, la empatía, qué quiere el rival, por qué ha hecho esta jugada, claro eso es muy útil en el póker, por qué mi rival ha hecho esta apuesta, por qué ese tamaño, por qué esa forma de jugar la mano... Es algo que te sirve para tomar las decisiones en los momentos difíciles y en ese sentido tiene muchos paralelismos, la gestión de las emociones, la gestión del cansancio...