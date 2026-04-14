David Torres 14 ABR 2026 - 11:11h.

WIPS, pros, influencers, creadores de contenido.... Nadie se perderá el CNP Winamax 2026

El mejor póker español aterriza en Barcelona de la mano del CNP Winamax: todo lo que debes saber

Compartir







BarcelonaEl CNP Winamax 2026 ya está en Barcelona, dónde celerará su segunda parada de la temporada 2026. Tras el exitoso arranque en Sevilla, el circuito que une al mejor torneo presencial (Circuito Nacional de Póker) con la mejor sala online de cuantas operan en nuestro país, Winamax, pone rumbo a Barcelona, donde del 13 al 19 de abril se disputa una nueva etapa que mantiene la estructura competitiva consolidada en el calendario y que, de la mano de la W roja, citará los nombres más relevantes del circuito con todos los miembros del Team Pro CNP Winamax que buscan consolidar su ranking. Además, acudirán Leo Margets y el italiano Mustapha Kanit, por parte del Team Pro Winamax.

PUEDE INTERESARTE Así va la clasificación general del CNP Winamax 2026 tras la etapa de Sevilla

Leo Margets, la gran atracción en la sala

Tener a la mejor jugadora española del momento, la catalana Leo Margets es un atractivo para los presentes en el CNP Barcelona. Además, la jugadora llega con fuerza y ganas. "Me hace mucha ilusión ver que el póker en España no para de crecer. Eventos como el CNP Winamax lo demuestran; además de poder disfrutar de una gran variedad de torneos, puedes vivir la cara más divertida de este deporte mental en el que compites con estrategia y concentración", resalta Leo Margets.

PUEDE INTERESARTE Quién es quién en el Team Pro del CNP Winamax 2026

Pros del póker y del entretenimiento

Fiel a la filosofía de competición y entretenimiento, el CNP Winamax contará con la participación de los WIPs (Winamax Important Person), figuras de élite de otras disciplinas que pondrán a prueba sus habilidades en las mesas y que

● Eduardo Riego y Ander Sánchez: Referentes de las MMA.

● Miguel Illescas y Olga Aleksandrova : Grandes Maestro de Ajedrez.

● Midas Alonso, Bon y Swit Eme: raperos y freestyler

● Guanyar, Ricky Edit y Ampeter: streamers y creadores de contenido

La armada española

Además, en Barcelona no fallará el Team Pro CNP con Miguel Montes, Ramón Fernández, campeón en Sevilla, Miguel Abeijón, Carlos Domínguez, Joaquín Lafoz, Álvaro Rentero y Agustín Trozzi quien fue el campeón de las Mediterránea Poker Series KO, disputadas en Murcia. En total siete jugadores formarán este selecto grupo

Junto a ellos competirán en las mesas los primeros clasificados de la general de este año: