David Torres 13 ABR 2026 - 11:11h.

Compartir







BarcelonaDespués de la etapa de febrero en Sevilla y con Leo Margets, la mejor jugadora española del momento, como embajadora, el Circuito Nacional de Póker Winamax 2026 aterriza en Barcelona y en su casino, sin duda una de las catedrales del juego del naipe en nuestro país. El Casino de la Ciudad Condal, es con permiso del de Torrelodones, una de las visitas obligatorias para cualquier amante de este deporte de los 52 naipes en vivo.

PUEDE INTERESARTE Sevilla vuelve a tener un color especial para el póker patrio de la mano del CNP y Winamax

Así, tras el exitoso arranque de temporada en Sevilla, el Circuito Nacional de Póker (CNP) Winamax se prepara para la siguiente parada: Barcelona. Del 13 al 19 de abril, las instalaciones del Casino Barcelona se convertirán en el epicentro del póker nacional, reuniendo a cientos de jugadores en un festival que promete acción ininterrumpida y estructuras de juego de alta calidad. Winamax consolida su papel como actor clave en el crecimiento del circuito con 67 jugadores clasificados gracias a los clasificatorios online

El calendario completo del CNP Winamax Barcelona 2026 y las novedades

El CNP Winamax ya mira hacia su segunda parada de la temporada 2026. Tras el arranque en Sevilla, el circuito pone rumbo a Barcelona, donde del 13 al 19 de abril se disputará una nueva etapa que mantiene la estructura competitiva consolidada en el calendario. El programa conservará el mismo número de torneos que en la edición anterior, garantizando una oferta completa tanto en el Main Event como en los paralelos. Los ajustes previstos afectan únicamente a la distribución en el calendario semanal.

El Día 1 low cost del Main Event se disputará el miércoles, ofreciendo una vía alternativa de acceso al torneo principal en formato reducido. El Mystery pasará a jugarse el jueves, mientras que el Omaha tendrá su espacio el viernes dentro del programa oficial. Estos cambios buscan optimizar el ritmo competitivo de la semana sin alterar la identidad del festival.

En el programa de torneos, aterriza por primera vez a la ciudad, el Winamax Mystery Bounty, un formato que ha revolucionado el póker en vivo. En este torneo, los jugadores que logren eliminar a un oponente reciben un sobre con un premio sorpresa, lo que añade una capa extra de adrenalina y estrategia al field.