David Torres 16 ABR 2026 - 17:02h.

Ferran Torres y Lamine Yamal acercan al Barça al título de Liga tras llevarse el derbi catalán ante el Espanyol

El Barça le saca nueve puntos al Real Madrid cuando quedan 21 jornadas por disputarse

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Aunque faltan siete jornadas para la conclusión, 21 puntos, y el Barça es líder de LALIGA 'sólo' con nueve por delante de su perseguidor, el Real Madrid, Winamax, que estos días celebra precisamente su etapa del Campeonato de España de póker en Barcelona, considera que es una distancia suficiente para coronar al conjunto culé.

Para ellos, para Winamax, se acabó la espera. Mientras otros se aferran a las calculadoras de puntos matemáticos, la plataforma ha decidido que el debate se ha acabado: el FC Barcelona es el campeón de LaLiga 2025/2026. En un movimiento cargado de audacia e insolencia deportiva, Winamax ha comenzado a abonar hoy mismo a todos sus usuarios que apostaron por el título culé.

Se acabó el suspense, Winamax dicta sentencia y la 'ejecuta'

La superioridad del líder es tan aplastante que esperar a la matemática oficial se considera un trámite innecesario. Recién eliminado de la Champions League y con 9 puntos de ventaja sobre un Real Madrid también eliminado de la máxima competición europea y que no encuentra respuesta, Winamax ha tomado la palabra para ejecutar el veredicto final: el mercado se cierra, el Barça gana y sus seguidores ya pueden cobrar por ello.

"Para Winamax, el fútbol no es solo una cuestión de fechas, sino de realidades. La plataforma zanja cualquier posibilidad de milagro blanco y corona al equipo blaugrana. No hace falta que nadie levante un trofeo físico para que el dinero llegue a los bolsillos de quienes supieron leer el campeonato desde el principio", explican desde la principal sala online de las que operan en España.

Desde luego, con esta acción, Winamax se apropia del desenlace de la temporada. Mientras otros siguen calculando probabilidades, los usuarios de Winamax ya están celebrando el “alirón”. Es un mensaje directo a la competición: la Liga ya tiene dueño y Winamax ya ha pagado.