Redacción ElDesmarque 20 ABR 2026 - 12:11h.

La regata se ha resuelto este fin de semana con 10 pruebas en aguas de la bahía gaditana

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El Campeonato de Andalucía de iQFoil ha coronado este fin de semana en aguas de la bahía de Cádiz a Fernando Martínez del Cerro, en categoría senior, y a Álvaro Pastor y Lucía Guardiola, en Sub 19, tras la regata organizada por el Club Náutico Sevilla y el Club Náutico Puerto Sherry, conjuntamente con la Federación Andaluza de Vela, por delegación de la Junta de Andalucía.

La regata se ha resuelto después de diez pruebas, cinco disputadas el sábado y otras cinco este domingo, en una jornada final marcada por un viento del 130 con una intensidad media de 15 nudos, que en algunos momentos llegó a subir hasta los 22 nudos de racha.

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En categoría senior, la victoria final fue para Fernando Martínez del Cerro, de la Escuela de Vela de la Federación Andaluza de Vela, autor de un campeonato impecable en el que firmó ocho victorias parciales y dos segundos puestos. El podio senior se completó con Ángel Medina, del RC El Candado, en segunda posición, y Aurelio Terry, del CN Puerto Sherry, tercero, ambos separados por solo dos puntos en una lucha muy ajustada por las plazas de honor.

En la categoría Sub 19, el título fue para Álvaro Pastor, del RC El Candado, que repitió prácticamente el guion del vencedor senior con una actuación igualmente rotunda, sumando también ocho primeros. El joven windsurfista malagueño se mostró superior durante todo el campeonato, adjudicándose con comodidad el título autonómico.

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Tras él se clasificaron José Celestino López de Castro y Carlos Quintero, ambos del CN Puerto Sherry, segundo y tercero respectivamente, y protagonistas de una victoria parcial cada uno en la jornada del domingo.

En categoría femenina, la campeona de Andalucía 2026 es Lucía Guardiola, del CN Puerto Sherry, muy regular durante todo el campeonato y solo penalizada en su marcador por un inoportuno fuera de línea. La windsurfista portuense rozó además el podio absoluto al finalizar en una brillante cuarta posición de la general. El podio femenino lo completaron sus compañeras de club Inés Vázquez-Reina y Ana Marante, clasificadas en la novena y décima posición de la general absoluta, respectivamente.

Tras la regata tuvo lugar la entrega de trofeos en las instalaciones del CN Puerto Sherry, en la playa asfáltica del puerto deportivo, poniendo el broche a un campeonato que volvió a confirmar el buen momento de la clase iQFoil en Andalucía y el alto nivel de sus principales exponentes.