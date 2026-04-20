María Trigo 20 ABR 2026 - 13:25h.

La mujer del Cholo publica un largo mensaje en sus redes sociales

Opinión: sigan y circulen

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La derrota en la final de la Copa del Rey aún duele a los aficionados del Atlético de Madrid. La opción de tocar plata se escapó en la tanda de penaltis ante la Real Sociedad. Desde ese mismo momento, han sido muchas las voces que se han alzado para mostrar su gran corazón colchonero y dejar claro que teniendo que jugar aún unas semifinales de la Champions League nadie se puede rendir. Una de las últimas personas en hacerlo ha sido Carla Pereyra, la mujer del Cholo Simeone.

En una larga reflexión a través de su cuenta de Instagram, la pareja de Simeone expresa su pasión por el Atleti y como su fe permanece irrompible a pesar del duro golpe que se llevaron. Recomienda quedarse con que "lo importante es el camino" y que se queda con lo vivido. Además, advierte que está donde quiere estar, en un claro mensaje de apoyo a Simeone. A continuación, las palabras completas de Carla Pereyra.

El mensaje de la mujer de Simeone

"Hoy fue un día de mucha procesión interna, de esas que te invitan a parar y a buscar entendimiento.

Hay cosas que no siempre se comprenden, pero que dejan huella… y, sobre todo, aprendizaje.

Intento quedarme siempre con lo positivo, con el lado bueno de cada experiencia.

Y hoy me llevo eso: lo vivido, lo sentido, lo compartido.

Me quedo con mi núcleo, con mis amigos, con mi familia.

Y con el orgullo profundo de ser y pertenecer a esta familia atlética.

No se dio lo que esperábamos…

pero quizá algo más grande nos esté esperando.

Tal vez sí, tal vez no.

Lo que sí sé es que lo importante ES EL CAMINO

Y tengo la certeza de que lo estamos haciendo bien.

Mi fe y mi convicción permanecen intactas,

porque estoy muy segura del lugar en el que estoy".