Jorge Morán 20 ABR 2026 - 13:25h.

El futbolista volvió después de cuatro meses de lesión

Saúl Níguez aleja cualquier duda sobre el fin de ciclo de Simeone en el Atlético: "Tiene el don de contagiar"

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Saúl Ñíguez está de vuelta en Brasil. Después de su salida del Atlético de Madrid al Flamengo, pasando un tiempo por el Sevilla, el español no ha tenido sus mejores meses por un problema muscular que le ha dejado fuera de los terrenos de juego. Pero a esto hay que sumarle un drama familiar con el que el mediocentro ha convivido y que no ha tenido duda de contar en su vuelta al equipo.

Después de cuatro meses fuera de los terrenos de juego, Saúl reapareció para el partido ante el Bahía, con lo que jugó once minutos, dando una asistencia en la victoria de los suyos por dos a cero. Pero tras el partido, el español sorprendió en los micrófonos televisivos.

El drama familiar de Saúl Ñíguez

"Estoy muy feliz de estar de vuelta. Tuve suerte porque mi hija vino a verme después de tanto tiempo", comenzó diciendo sobre la visita de su hija África. Un encuentro que no fue del todo feliz debido a un problema que él mismo desveló. "No ha sido fácil para mí porque mi hijo mediano está en la UCI, ha dormido en el hospital los últimos tres días, y yo hoy tenía que jugar. Fue duro, pero logré disfrutarlo. Y ver a mi hija me hace feliz", apuntó el español.

Saúl se lesionó ante el PSG el pasado 17 de diciembre y ha encadenado 124 días sin poder jugar con el Flamengo, lo que ha hecho que pierda un sitio en el once titular. "Antes de entrar le dije al cuarto árbitro que el cambio se complicaba porque pensaba que iba a marcar. Todavía no he marcado un gol oficial con el Flamengo y me gustaría que fuera en el Maracaná, con nuestra afición", comentó.

Ya en el hospital de vuelta, Saúl quiso explicarle a su hijo cómo había ido el partido ante el Bahía. "Le dije a Nico: no logré marcar, pero al menos di la asistencia", contó a los medios de comunicación. "Estuve cuatro meses de baja, viendo a mis compañeros entrenar tan cerca y sin poder estar con ellos. No fue fácil mentalmente. Todavía no he pensado en la posición en la que jugaré, en el puesto, solo me he preocupado por mi salud", zanjó un rato antes de subir una fotografía en la que mostraba que estaba de nuevo en el hospital.