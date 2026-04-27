Redacción ElDesmarque 27 ABR 2026 - 09:58h.

Se cambió a última hora a duatlón tras la cancelación del segmento de natación por motivos de seguridad

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La Copa de Europa de Triatlón de Torremolinos 2026 ha arrancado con una jornada marcada por la adaptación y el espectáculo, en un fin de semana que ha combinado alta competición internacional con el ambiente participativo del triatlón popular.

La cita, que se presentaba como uno de los grandes eventos del calendario continental, ha tenido que modificar su formato a última hora, transformándose en duatlón tras la cancelación del segmento de natación por motivos de seguridad relacionados con la calidad del agua en la playa de Los Álamos.

De este modo, los y las triatletas han afrontado un exigente recorrido de 2,5 km de carrera a pie, 20 km de ciclismo y 5 km finales de carrera, en un formato más explosivo y con menor margen táctico que el triatlón habitual.

Un formato diferente que cambia la competición

El cambio de guion ha condicionado el desarrollo de las pruebas élite, donde nombres destacados del panorama europeo y español partían como favoritos en un contexto competitivo completamente distinto al previsto.

La ausencia del segmento de natación ha favorecido perfiles más potentes en carrera y ciclismo, dando lugar a pruebas más rápidas y abiertas desde el inicio, en una jornada en la que el público ha respondido llenando el circuito y acompañando a los deportistas en cada vuelta durante la disputa del duatlón.

Élite Masculina y Femenina

Las competiciones Élite cerraron la jornada con las pruebas femenina y masculina. En la primera de ellas la victoria fue para la francesa Ambre Grasset que se impuso en el sprint final y tras comprobar la foto finish a la austriaca Carina Reicht, que logró la medalla de plata. Cerrando el podio, la suiza Anouk Danna, conseguía la medalla de bronce. Mientras que la primera española fue la valenciana Noelia Juan, 4ª.

Igual suerte para los españoles en la prueba masculina, con el 4º puesto final para Jarno Pousada, que fue remontando posiciones en la última carrera a pie hasta rozar las medallas. Por delante de él, doblete francés con el oro de Louis Vitiello y la plata de Tristan Douche, y con la medalla de bronce para el alemán Jaspar Ortfield. Y con Héctor Tolsá (9º) y Eloy Canales (10º) cerrando el Top Ten.

Junior Masculina y Femenina

En cuanto a las carreras junior comenzaron con la prueba femenina, con amplia participación española y con la lucha por las medallas muy disputada hasta los últimos metros de carrera a pie. Finalmente, el oro fue para la francesa Rosalie Gallant, que venció al sprint final y gracias a la decisión de la foto finish a la española Candela Sánchez. Mientras que cerraba el podio la israelí Adar Haya que conseguía la medalla de bronce. En cuanto al resto de españolas en el Top Ten, destacar con el 5º de María Tenorio.

A continuación, llegó el turno de la carrera junior masculina, con victoria para el español Xavi Cabanilles que logró imponerse en los últimos metros de carrera a pie a su compañero de equipo y entrenamientos Damián Suárez, que se colgaba la plata. Mientras que cerraba el podio el eslovako Dominik Ivaničk. Y completando el palmarés de españoles en el Top Ten, Manuel Prada 4º, Lucas García 5º, Jonay Álvarez 6º, Álvaro Llinares 9º y Arcadi Sala 10º.

El triatlón popular, protagonista del ambiente

Más allá de la competición internacional, la jornada ha tenido un marcado carácter participativo con la celebración del triatlón popular de Torremolinos, una prueba abierta a todos los niveles que ha vuelto a demostrar el crecimiento del triatlón como deporte accesible.

Desde primeras horas del día, cientos de participantes han tomado la salida en un ambiente festivo, compartiendo circuito con el evento internacional y consolidando la cita como una auténtica fiesta del triatlón en la Costa del Sol.

Torremolinos se consolida en el calendario internacional

Con esta edición, Torremolinos refuerza su papel como sede estratégica dentro del circuito europeo, tras una presentación oficial que ya destacaba la importancia del evento para atraer a algunos de los mejores triatletas del continente.

A pesar del cambio de formato, la jornada ha mantenido el nivel competitivo y el interés deportivo, en una combinación de élite y deporte popular que define el modelo de crecimiento actual del triatlón.

Estas competiciones han sido posibles gracias al trabajo conjunto de la Federación Española de Triatlón, el Ayuntamiento de Torremolinos, la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía, y con la colaboración de la Federación Andaluza de Triatlón y el patrocinio de Suzuki Ibérica, el motor del triatlón español.