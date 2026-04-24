Redacción ElDesmarque 24 ABR 2026 - 14:56h.

Ortiz subrayó la apuesta de la Junta por el deporte como herramienta de desarrollo

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La Playa de Los Álamos ha acogido este jueves la presentación oficial de la Copa de Europa de Triatlón de Torremolinos 2026, una cita internacional del calendario de Europe Triathlon que reunirá este fin de semana a algunos de los mejores triatletas del panorama europeo en categorías élite y júnior.

El acto, celebrado a las 11:00 horas en el entorno del circuito de competición, ha contado con la participación de Jorge García, director de competiciones de la Federación Española de Triatlón (FETRI); Juan Manuel Ortiz, director de comunicación de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía; Juan Rosas Gallardo, vicepresidente y diputado de Deportes de la Diputación de Málaga; y Ramón Alcaide, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torremolinos.

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Jorge García, director de competiciones de la FETRI, ha sido el encargado de comenzar el acto y dar paso a las tres instituciones presentes y que han hecho posible el proyecto de las Copas de Europa de Torremolinos, Ayuntamiento de Torremolinos, Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía, junto al patrocinio de Suzuki, el motor del triatlón español.

Juan Manuel Ortiz (Junta de Andalucía), abrió el turno de palabra agradeciendo la elección de Andalucía y de Torremolinos como sede del evento, destacando el valor del entorno: “No hay que irse muy lejos para encontrar un escenario como este. Es un espacio inmejorable, tanto desde el punto de vista urbano como deportivo y turístico”.

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Ortiz subrayó la apuesta de la Junta por el deporte como herramienta de desarrollo: “Apoyar el deporte es apostar por la formación, la salud y los valores que representa”, y remarcó el papel de Andalucía como destino consolidado de grandes eventos: “Tenemos la capacidad organizativa, logística e institucional para albergar competiciones de este nivel y queremos seguir posicionándonos en el calendario global”.

A continuación, Juan Rosas Gallardo (Diputación de Málaga) puso en valor el crecimiento del triatlón en España y el trabajo de la Federación Española: “Es un deporte espectacular, pero también muy exigente, y el crecimiento que está experimentando es fruto del gran trabajo que se está haciendo”. Destacó además la importancia de acoger eventos internacionales en la provincia: “Traer competiciones como esta permite que nuestros deportistas compitan en casa y que los aficionados puedan disfrutar del mejor triatlón de cerca”. Por último, Rosas incidió también en el impacto promocional del evento: “Es una oportunidad para mostrar Torremolinos y la provincia de Málaga al mundo a través del deporte”.

Para finalizar la presentación Ramón Alcaide (Ayuntamiento de Torremolinos) cerró el acto agradeciendo el compromiso de todas las instituciones y de la Federación Española de Triatlón: “Desde el primer momento la apuesta por Torremolinos ha sido clara, y para nosotros es un orgullo seguir acogiendo este tipo de competiciones”. El concejal destacó la complejidad organizativa del triatlón y el trabajo conjunto: “No es fácil organizar un evento que combina tres disciplinas y el entorno del mar, pero el nivel organizativo está siendo excelente”. Finalmente, Alcaide quiso también hacer un llamamiento a la ciudadanía de Torremolinos de cara a las competiciones del sábado: “Este fin de semana tenemos una oportunidad única de disfrutar del mejor triatlón de Europa. Animo a todos los vecinos a salir a la calle y apoyar a los deportistas”.

Tras las intervenciones, tuvo lugar la tradicional foto de familia con todos los representantes institucionales.

La Copa de Europa de Triatlón de Torremolinos se enmarca en una trayectoria reciente que ha consolidado a la ciudad como una de las sedes de referencia del triatlón nacional e internacional. En los últimos años, el municipio ha acogido competiciones de gran relevancia como la Gran Final del Campeonato del Mundo de Triatlón Torremolinos-Andalucía 2024, así como las jornadas finales de la Liga Iberdrola y de la Liga Nacional de Clubes de Triatlón 2025.

En este contexto, la celebración de esta nueva Copa de Europa refuerza esa línea de continuidad y excelencia organizativa, proyectando a Torremolinos como un enclave plenamente consolidado para albergar competiciones de alto nivel.

El evento cuenta con el respaldo institucional de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Torremolinos, además de la colaboración de la Federación Andaluza de Triatlón y el patrocinio de Suzuki, motor del triatlón español.

Competición y horarios

La actividad comenzará el viernes 24 de abril con los reconocimientos oficiales de los circuitos y los briefings técnicos para las categorías élite y júnior.

El sábado 25 de abril se disputarán las competiciones, arrancando a las 9:00 horas con el Triatlón Popular, dando paso posteriormente a las pruebas continentales:

· 09:00 h | Triatlón Popular

· 13:15 h | Competición Júnior femenina

· 15:15 h | Competición Júnior masculina

· 17:15 h | Competición Élite femenina

· 19:15 h | Competición Élite masculina