El BOJA publica la convocatoria de subvenciones para los Campeonatos de Andalucía Universitario

Redacción ElDesmarque 24 ABR 2026 - 14:43h.

Las ayudas van dirigidas tanto a la organización de las pruebas como a la participación de equipos y deportistas individuales

La Junta destina casi 1,5M€ a clubes y sociedades anónimas deportivas para impulsar su participación en ligas nacionales no profesionales

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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado (BOJA número 77, de 23 de abril de 2026) la convocatoria de subvenciones dirigidas al fomento de los Campeonatos de Andalucía Universitarios (FCAU). Esas ayudas van destinadas tanto a la organización de estas pruebas deportivas como a la participación en ellas de equipos y deportistas universitarios.

La cuantía total máxima destinada a la presente convocatoria es de 150.000 euros. Dicho importe se repartirá, en régimen de concurrencia competitiva, para cada universidad, en proporción al número de competiciones organizadas y al número de equipos y deportistas participantes. La subvención podrá alcanzar hasta un 100% de la cantidad solicitada, con una cuantía máxima de 70.000 euros por entidad beneficiaria.

Entre los criterios de valoración recogidas en esta línea de apoyo a los Campeonatos de Andalucía Universitarios (FCAU) destacan el número de campeonatos en los que se participa, los días de competición tanto en deportes individuales como de equipo, el desplazamiento, la participación de mujeres deportistas y el número total de atletas implicados.

Según las bases de la convocatoria, tendrán acceso a estas ayudas las universidades andaluzas, públicas o privadas, que dispongan de la autorización del inicio de su actividad mediante decreto del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley Andaluza de Universidades, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero.

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El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 8 de mayo -10 días hábiles, a partir del día siguiente al de su publicación en BOJA-. El plazo máximo de resolución, previsto en la normativa reguladora, es de tres meses, contados a partir de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, y toda la tramitación del procedimiento se efectúa a través de medios electrónicos.