Redacción ElDesmarque 26 MAY 2026 - 14:12h.

El evento impulsará medidas ambientales y sociales alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y promoverá un modelo de competición responsable, inclusivo y respetuoso con el entorno

Del Pozo destaca que la Copa del Mundo de Remo vuelve a posicionar a Sevilla en el circuito internacional de este deporte

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SevillaLa Copa del Mundo de Remo Sevilla 2026 avanza en su apuesta por la sostenibilidad con la puesta en marcha de un amplio programa de actuaciones ambientales y sociales destinadas a convertir la competición en un referente organizativo dentro del deporte internacional y a obtener el sello de “Evento Sostenible” otorgado por el Comité Olímpico Español (COE).

La organización considera que un acontecimiento deportivo de carácter mundial no puede permanecer ajeno a los desafíos derivados del cambio climático ni a la necesidad de fomentar modelos responsables de gestión y convivencia. Por ello, la Copa del Mundo incorporará una estrategia transversal de sostenibilidad basada tanto en la protección ambiental como en el compromiso social y la sensibilización de participantes, asistentes y equipos técnicos.

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Entre las medidas previstas destaca el refuerzo de las actuaciones en materia de reciclaje y correcta separación de residuos mediante la instalación de contenedores específicos y campañas informativas dirigidas a deportistas, público y personal de organización. Asimismo, se incidirá especialmente en la sensibilización sobre la importancia del consumo responsable y la reducción del desperdicio alimentario, en línea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 de la Agenda 2030.

Programa de aprovechamiento de alimentos

En este sentido, el evento mantendrá el Programa de Aprovechamiento de Alimentos desarrollado en la Residencia de Deportistas de La Cartuja y en el conjunto de servicios de restauración asociados a la competición, mediante protocolos específicos destinados a minimizar el desperdicio de alimentos y optimizar los recursos disponibles. Esta iniciativa conecta igualmente con los ODS 1 y 2 relacionados con la reducción de las desigualdades y el hambre cero.

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La movilidad sostenible será otro de los ejes fundamentales de la competición, fomentándose el uso del transporte público urbano y de la bicicleta como medios preferentes de desplazamiento al recinto deportivo y a las zonas de actividad vinculadas al campeonato.

La Copa del Mundo de Remo Sevilla 2026 también desarrollará acciones de regeneración ambiental del entorno a través del impulso del denominado “Bosque Olímpico”, con la plantación de especies autóctonas en el recinto de competición, así como mediante actuaciones de limpieza y reforestación de la dársena.

El compromiso social del evento incluirá además medidas destinadas a reforzar la igualdad y la inclusión, mejorando la señalética y la accesibilidad para personas con movilidad reducida en las instalaciones del CEAR La Cartuja.

Otro de los aspectos relevantes será la puesta en marcha del programa “Soludable”, coordinado por el Centro Andaluz de Medicina del Deporte, que ofrecerá un servicio de prevención del cáncer de piel dirigido a deportistas, personal técnico, organización y asistentes.

La organización realizará igualmente la medición de la huella de carbono del evento mediante la herramienta habilitada por el Portal Andaluz del Cambio Climático de la Junta de Andalucía, además de incorporar equipos informáticos de baja emisión y criterios ambientales y sociales en las contrataciones y compras de menor cuantía, priorizando el comercio local y de proximidad.

Todas estas actuaciones estarán coordinadas desde un Área de Sostenibilidad específica creada para el evento y forman parte del proceso de implantación de los objetivos ambientales y sociales exigidos para la obtención del sello de “Evento Sostenible” del Comité Olímpico Español.

Con este conjunto de iniciativas, la Copa del Mundo de Remo Sevilla 2026 pretende consolidarse no solo como una gran cita deportiva internacional, sino también como un ejemplo de organización comprometida con el medio ambiente, la inclusión social y los valores de la Agenda 2030.