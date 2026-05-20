Redacción ElDesmarque 20 MAY 2026 - 15:49h.

La cita internacional, que se celebrará del 29 al 31 de mayo, en el CEAR, reunirá a más de 500 deportistas procedentes de 37 países

La edición sevillana será la primera prueba del calendario internacional 2026 y abrirá oficialmente la temporada

Compartir







La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, ha destacado en la presentación de la Copa del Mundo de Remo, que se celebrará en el Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) de Remo y Piragüismo La Cartuja, del 29 al 31 de mayo, que esta competición “vuelve a posicionar a Sevilla en el circuito internacional de este deporte, reuniendo más de 500 deportistas procedentes de 37 países”.

En este sentido, Del Pozo, junto al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, destacó el papel que han desempeñado todas las instituciones, federaciones española y andaluza y, por supuesto, los clubes de remo en la comunidad andaluza, que gozan de un prestigio reconocido a nivel nacional desde hace años, para que este evento regrese a Andalucía.

PUEDE INTERESARTE La Línea, sede del Europeo de Remo de Mar y Beach Sprint 2026

La titular de Deporte resaltó también el protagonismo del CEAR La Cartuja en el evento, “una instalación deportiva reconocida a nivel mundial, donde se concentran y entrenan de manera habitual los equipos nacionales españoles de diferentes categorías, así como deportistas de otros países, por las excelentes condiciones del complejo sevillano, las bondades del Guadalquivir para su práctica y la climatología de la capital andaluza durante gran parte del año”.

Por su parte, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, resaltó que “del 29 al 31 de mayo Sevilla se convierte una vez más en capital mundial del deporte con la celebración de la Copa del Mundo de Remo 2026, un acontecimiento de máximo nivel que va a reunir en nuestra ciudad a más de 500 remeros de 37 países consolidándonos como sede grandes citas deportivas internacionales”.

PUEDE INTERESARTE Un total de 55 clubes participarán en el CEAR La Cartuja de Sevilla en el 19º Abierto Internacional de Andalucía de Remo

El alcalde ha destacado el escenario en el que se desarrolla la prueba, “el río Guadalquivir es un campo de regatas único en el mundo, que reúne las mejores condiciones para la práctica de este deporte, que ha hecho que se convierta todo el año en punto de destino para los mejores profesionales de este deporte y que ofrece algo inigualable, competir en un río cargado de historia en pleno casco urbano de una de las ciudades más bonitas del mundo”.

La Copa del Mundo de Remo se celebra desde 1997 y forma parte del circuito oficial internacional de World Rowing. Incluye las 12 clases olímpicas y sirve como preparación para Campeonatos del Mundo y Juegos Olímpicos. La de Sevilla será la primera de las que se celebren este año, siendo la segunda en Plovdiv (Bulgaria) del 12 al 14 de junio y la tercera en Lucerna (Suiza) del 26 al 28 de junio. Se trata de tres días de competición más dos días previos de entrenamientos oficiales.

PUEDE INTERESARTE Más de medio millar de remeros se citan en el Campeonato de Andalucía de barcos largos del CEAR La Cartuja

La edición de Sevilla será la primera prueba del calendario internacional 2026 y abrirá oficialmente la temporada. Será una gran piedra de toque de cara a los dos grandes eventos de la temporada, el Campeonato de Europa de Varese y el Campeonato del Mundo de Amsterdam, a celebrar a finales de julio y agosto, respectivamente.

Supone el regreso de Andalucía al primer nivel internacional del remo, tras la celebración en el CEAR La Cartuja del Campeonato del Mundo de 2002 y el Europeo de 2013, y forma parte de una estrategia institucional para consolidar nuevamente a Sevilla como referencia mundial de este deporte. El canal del Guadalquivir ofrece más de 6 km de aguas tranquilas, siendo una de las instalaciones de referencia internacional para el remo de alto rendimiento.

Además de la consejera de Cultura y Deporte y el alcalde de Sevilla, también estuvieron presentes la secretaria general para el Deporte, Isabel Sánchez; el director general de Eventos e Instalaciones Deportivas, Gorka Lerchundi; los presidentes de las federaciones Española y Andaluza de Remo, Miguel Ángel Millán y Fernando Briones, respectivamente; el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona; la delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena; el comandante Jefe de Policía Judicial e Información de la Guardia Civil, Fernando Bueno; el jefe Adjunto de la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, Demetrio José Sanz; y el inspector Jefe de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía, Eduardo Mercadilla; entre otras autoridades.

Alto nivel deportivo

La competición reunirá a más a 800 participantes, entre deportistas - más de 500 -, técnicos y personal organizativo, procedentes de 37 países. El equipo nacional absoluto español estará formado por 18 deportistas, 14 en categoría masculina y 4 en la femenina, que se distribuirán en ocho botes. En concreto, España participará en la capital andaluza con seis tripulaciones masculinas y dos femeninas, representadas en este caso en dos sin timonel por Iria Jarama (Club Remo San Felipe) y Aina Arteman (Club Natació Banyoles), por un lado, y las andaluzas Lidia Florido (Club Náutico Sevilla) y Amanda Gil (Real Círculo de Labradores), por otro.

Los chicos tendrán doble representación en skiff con el catalán Aleix García (Raspas del Embarcadero – Diploma Olímpico en París 2024 en Doble Scull) y el vasco Koxme Burutaran (C.R.O. Orio), mientras que las embarcaciones dobles tendrán acento gallego y andaluz. De esta forma, el doble scull que acudirá a Sevilla estará formado por Rodrigo Conde (Club Remo Miño – Diploma Olímpico en París 2024) y Caetano Horta (Club Mar de Noia – Diploma Olímpico en Tokio 2020 y París 2024 en Doble Scull Peso Ligero), mientras que el dos sin timonel será nuevamente para los diplomas olímpicos Jaime Canalejo y Javier García (ambos del Club Náutico Sevilla – Diplomas Olímpicos en Tokio 2020 y París 2024).

En cuatro scull, los componentes serán, junto al sevillano Gonzalo García (Real Círculo de Labradores), los catalanes Igor Teixidor, Jordi Jofre y Manel Balastegui (Club Natació Banyoles), mientras que el cuatro sin timonel español repetirá formato al estar integrado por el local Jorge Flavio Knabe (Club Náutico Sevilla) y el tridente catalán de Eric Pastor (Club Rem Tortosa), Pau Sánchez (Club Nàutic Amposta) y Dennis Carracedo (Club Natació Banyoles).

La selección española completará su delegación con un cuerpo técnico formado por Daniel Rodríguez, Javier González, Pol Gené, Carles Grabulosa, Jaime Ríos y los sevillanos Gaspar Company y Álvaro Romero; además de como fisioterapeutas el sevillano Tomás Jurado y Blanca Más de Xaxars.

Entre los países favoritos se encuentran Países Bajos, una de las selecciones más dominadoras del actual panorama internacional; Gran Bretaña, potencia histórica del remo mundial y habitual candidata a medallas; Rumanía, especialmente fuerte en categorías femeninas; Italia, muy competitiva en pruebas scull y embarcaciones ligeras; Australia y Nueva Zelanda, referencias habituales en finales olímpicas y campeonatos del mundo; y España, que buscará aprovechar el conocimiento del campo de regatas y el apoyo local.

Al margen de las personas que forman parte de la organización hay que destacar la labor desinteresada e imprescindible del voluntariado del evento, pilar fundamental, ya que representa la máxima expresión de la empatía y la solidaridad ciudadana. La ciudad de Sevilla se ha volcado en este aspecto con más de 170 voluntarios, que formarán parte de este evento y dejarán un legado en las personas que colaboran en este campeonato.

Estrategia de sostenibilidad

La Copa del Mundo de Remo Sevilla 2026 incorpora una línea clara de sostenibilidad, que contará con una serie de acciones previstas, como mejoras en la eficiencia energética de las instalaciones; y sensibilización a participantes y visitantes sobre las acciones y protocolos desarrollados.

Igualmente, se realizará un refuerzo de las actuaciones en materia de reciclaje de residuos (cartón, vidrio, plástico, baterías eléctricas, etc…), en el marco y espacios de la competición por parte de LIPASAM; apoyo del tejido social mediante acuerdos con asociaciones de voluntariado deportivo de la ciudad sede para apoyar las distintas áreas de atención del evento; política de compras de carácter menor y proveedores en el comercio local y de proximidad del evento deportivo, con criterios ambientales y sociales.; y fomento de la igualdad y la inclusión con el reforzamiento de la señalética de información de espacios para la movilidad reducida en el CEAR La Cartuja.

Todo ello con la finalidad de lograr el sello de ‘Evento Sostenible’, que otorga el Comité Olímpico Español, que se obtendrá en la medida de la implementación de estas acciones de sostenibilidad ambiental y social, durante la celebración de la Copa del Mundo de Remo.