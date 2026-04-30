ElDesmarque 30 ABR 2026 - 08:35h.

European Rowing, máximo organismo del remo continental, ha confirmado la designación de la localidad gaditana

La doble cita internacional se celebrará en la Playa de Poniente del 16 al 20 de septiembre

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La Línea de la ConcepciónLa Línea de la Concepción (Cádiz) será escenario de los Campeonatos de Europa de remo de mar y beach sprint de la presente temporada. Así lo ha confirmado en Lausana (Suiza) European Rowing, el máximo organismo continental del remo, que otorga a la localidad gaditana la organización de ambas competiciones el próximo mes de septiembre.

En concreto, el Europeo de la disciplina beach sprint, incluida en el programa de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, se disputará los días 16 y 17 de septiembre, mientras que la competición de resistencia en remo de mar se llevará a cabo del 18 al 20 de septiembre, en este caso coincidiendo con la celebración de los Campeonatos de España de esta disciplina de fondo.

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Poniendo en valor la capacidad organizativa de La Línea y la idoneidad de su litoral para este tipo de competiciones, el organismo europeo de World Rowing ha trasladado su confianza a la Federación Española para la celebración de estas competiciones, para cuya desarrollo son fundamentales, además de la Federación Andaluza de Remo y el Club Remo de Mar La Línea, la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de La Línea. En este sentido, la Playa de Poniente linense ya fue escenario el pasado año de la Copa de la Juventud continental o los Campeonatos de España beach sprint, y hace unas semanas ha acogido el Open de acceso al equipo nacional de la disciplina de velocidad.

"Solidez organizativa y compromiso con el remo"

“La Línea de la Concepción ya ha demostrado su solidez organizativa y compromiso con el remo, por lo que estamos encantados de volver a este excepcional enclave para el Campeonato Europeo de remo de mar y beach sprint de 2026”, ha declarado Asunción Loriente, presidenta de la Federación Europea de Remo. “La celebración conjunta del Campeonato de Europa y el Campeonato de España de remo de mar creará un vibrante festival de nuestro deporte. Quiero agradecer sinceramente a la Federación Española de Remo, la Diputación de Cádiz y al Ayuntamiento de La Línea su dedicación por haber conseguido financiación para hacer posible estos eventos”, añade.

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Los Campeonatos de Europa de remo de mar y beach sprint 2026 reunirán a los mejores remeros costeros del continente, entre los que los representantes españoles son referencia por sus éxitos internacionales, en su camino hacia los Juegos Olímpicos y pondrán de manifiesto el continuo crecimiento y la popularidad de estas disciplinas.