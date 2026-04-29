La andaluza Nía Suardiaz abre la temporada mundial de wingfoil con victoria en Leucate

ElDesmarque 29 ABR 2026 - 10:23h.

Entre los chicos, Nathan Berger llegó a la final y clasificó a las puertas de podio

El andaluz Roberto Aguilar entra en el grupo oro en Hyères

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SevillaLa andaluza Nía Suardiaz (independiente) se ha impuesto en la primera cita del año del GWA Wingfoil World Tour, celebrada en Leucate, Francia, en el marco del prestigioso Mondial du Vent, uno de los eventos más veteranos del calendario europeo de deportes de viento. Suardiaz firmó una actuación de enorme solidez en la modalidad Surf-Freestyle, imponiéndose en categoría femenina y situándose desde el arranque de la temporada al frente de un circuito mundial cada vez más competitivo.

La cita francesa reunió a 44 riders de 12 nacionalidades, con 24 participantes en categoría masculina y 20 en femenina, y estuvo condicionada por un parte meteorológico complejo que obligó a la organización a ajustar el formato de competición para garantizar resultados.

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La acción comenzó en la tercera jornada, aprovechando la mejor ventana de viento de la semana. En el cuadro femenino, Nía Suardiaz mostró desde el inicio su experiencia y capacidad competitiva, navegando con precisión en semifinales para asegurar su pase a la final. Ya en la prueba decisiva, la andaluza tomó el control desde los primeros compases y supo administrar su ventaja en unas condiciones exigentes, marcadas por la irregularidad del viento.

Con esta victoria, Suardiaz vuelve a demostrar su extraordinaria capacidad para competir al máximo nivel en escenarios cambiantes, una de las claves que la han convertido en una de las grandes referencias internacionales del wingfoil. La representante andaluza se impuso por delante de la estadounidense Ava Segersten, segunda en su debut en el circuito mundial, y de la joven española Sofía Ginzinger, de solo 12 años, que completó el podio con una meritoria tercera plaza. La francesa Manon Dupé finalizó cuarta.

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Ocho títulos mundiales con sólo 18 años

La victoria en Leucate supone un nuevo éxito para una deportista que, pese a su juventud, acumula ya un palmarés excepcional. En 2025, Suardiaz conquistó el título mundial de Wave y revalidó el título mundial de FreeFly-Slalom, disciplina en la que suma tres coronas consecutivas. La Real Federación Española de Vela destacó tras su triunfo en Abu Dabi que la andaluza alcanzaba ya ocho títulos mundiales con solo 18 años.

Entre sus logros más recientes figuran los títulos de campeona del mundo GWA Wave 2025, campeona del mundo GWA FreeFly-Slalom 2025, campeona del mundo GWA FreeFly-Slalom 2024, campeona del mundo GWA Freestyle 2024, campeona del mundo GWA Big Air 2024, además de los títulos mundiales de Freestyle y Slalom conseguidos en 2023. También figura como campeona de España de Freestyle y Slalom en 2025.

Referente de una gran generación en wingfoil

Este nuevo triunfo confirma el extraordinario momento de una deportista formada en aguas andaluzas y referente de una generación que está llevando el wingfoil español a la élite internacional. Suardiaz no solo mantiene su regularidad en la alta competición, sino que sigue marcando el camino en una disciplina en plena expansión y con un nivel técnico cada vez más elevado.

En categoría masculina, la primera prueba del año también dejó actuaciones destacadas y algunas sorpresas, con la victoria final de Tom Acherer, seguido por Rocco Makana y Luca Vuillermet, mientras que el andaluz Nathan Berger (CD Adrenaline Kite Area) alcanzó la final y concluyó en cuarta posición.