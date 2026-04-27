ElDesmarque 27 ABR 2026 - 11:11h.

El malagueño se clasifica tercero entre los españoles en una de las flotas más exigentes del panorama olímpico

La localidad gala de Hyères ha acogido segunda prueba del circuito internacional Sailing Grand Slam 2026

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SevillaEl regatista andaluz Roberto Aguilar Medina, del CNM Benalmádena, ha protagonizado una destacada actuación en la Semana Olímpica Francesa, celebrada esta pasada semana en aguas de la localidad gala de Hyères, segunda prueba del circuito internacional Sailing Grand Slam 2026.

Aguilar, único representante andaluz en la cita, competía en la clase olímpica ILCA 7, una de las más numerosas y competitivas del programa olímpico, y logró cumplir con creces el objetivo marcado al clasificarse en el grupo oro, reservado a los mejores regatistas tras la fase inicial.

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El malagueño finalizó en el puesto 44 de la general absoluta, en una flota de más de 130 participantes, firmando además una meritoria tercera posición entre los regatistas españoles, lo que confirma su progresión y potencial en una clase de máximo nivel internacional.

Tras su participación, Aguilar se muestra muy satisfecho con su rendimiento, destacando que “regresa de Hyères con muy buenas sensaciones”, subrayando el valor de haber logrado el pase al grupo oro “en una flota de gran nivel”.

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El regatista andaluz explica que la semana ha estado marcada por condiciones muy variadas, con “vientos flojos durante la fase clasificatoria” y jornadas más exigentes en el grupo oro, donde se navegó con intensidades de “entre 18 y 22 nudos”, a excepción del último día, en el que el viento fue más moderado, en torno a “los 10-12 nudos”.

En cuanto al balance final, Aguilar está “contento con el resultado”, destacando especialmente su condición de tercer español en la clasificación, y señalando ya su próximo objetivo en el calendario internacional, “Ahora toca seguir trabajando y enfocarme en el Campeonato de Europa senior en Croacia dentro de tres semanas”.

La actuación del regatista del CNM Benalmádena en una cita de tanto nivel como la Semana Olímpica Francesa refuerza su posición dentro del panorama nacional y confirma su proyección en vela olímpica.