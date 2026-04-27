Redacción ElDesmarque 27 ABR 2026 - 10:38h.

Alex Márquez es la cara de la moneda tras repetir triunfo en Jerez, mientras su hermano Marc, es la cruz al sufrir una nueva caída en carrera

Senna Agius ganaba en Moto2, mientras el español Máximo Quiles lograba su primera victoria en Jerez en la categoría de Moto3

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El domingo por la mañana daba comienzo en el Circuito de Jerez – Ángel Nieto, el último baile del Gran Premio Estrella Galicia 0’0 de España y de un fin de semana irrepetible, marcado desde el viernes por una meteorología cambiante que puso a prueba a todos, pero que hoy dio paso a la mejor versión del trazado andaluz: sol radiante, temperatura perfecta y una pista lista para el espectáculo. Desde antes de las seis de la mañana, miles de aficionados cruzaban las puertas de acceso al circuito rumbo a la Pelousse, protagonizando una de esas estampas que solo se viven aquí, con la noche iluminada por miles de linternas de los móviles al unísono, guiados por la voz del speaker y coronados por un mensaje que ya es identidad: “This is Jerez”, una imagen única en el calendario de MotoGP que resume, en un solo instante, la magia de este Gran Premio saldado nuevamente con gran éxito.

Un fin de semana inolvidable que ya queda grabado para siempre. Días cargados de emociones y rubricado en un nuevo récord de espectadores. Y es que 224.627 aficionados han pasado por las instalaciones jerezanas durante los tres días del evento para vivir en directo una nueva edición del Gran Premio España, superando en poco las cifras de la edición anterior. En lo deportivo, carreras intensas que depararon en la categoría de Moto3 y Moto2 resultados predecibles, mientras en MotoGP, Alex Márquez repetía triunfo en Jerez sin estar entre los favoritos en un día aciago para su hermano Marc que daba durante el fin de semana una de cal y otra de arena. De la victoria de ayer en la Sprint, pasaba a la decepción de hoy, algo similar a lo que le ocurrió en 2024 cuando tras vencer en la Sprint finalizaba el domingo en el suelo, mismo final que en el día de hoy, afortunadamente sin consecuencias.

La carrera de la categoría reina del Gran Premio de España 2026 en el Circuito de Jerez – Ángel Nieto nos ha regalado un show de constancia y velocidad desde el mismo instante en que se apagó el semáforo, aunque con un comienzo bastante intenso. Una vez comenzó la carrera, los pilotos salieron como verdaderos cohetes con ruedas. Marc Márquez llegaba a la primera curva defendiendo la primera posición, pero pronto su hermano, Álex Márquez, comenzaba a mostrar sus cartas con una maniobra magistral en la curva 9, adelantando a Marco Bezzecchi ante una afición entregada que rugía desde la pelousse. La tensión aumentaba vuelta a vuelta hasta que, en la curva Dani Pedrosa, Álex lanzaba un ataque decidido sobre Marc, dejando claro que la victoria tenía nombre propio en disputa familiar. Sin embargo, el guion daría un giro dramático pocas curvas después, cuando Marc sufría una caída en la rápida Crivillé, dejando el liderato en manos de Álex, seguido por Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio.

A partir de ahí, el menor de los Márquez impuso un ritmo demoledor, rodando en 37 altos con una consistencia inalcanzable que le permitió abrir una ventaja superior a los dos segundos. En su última vuelta, y con el circuito rendido a sus pies, Álex saludaba a la afición en Nieto-Peluqui antes de cruzar la meta y firmar su primera victoria de la temporada y segunda consecutiva en Jerez.

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“Hemos sufrido mucho desde el principio de temporada, pero este fin de semana, los resultados han hecho que estemos más motivados que nunca. Para mí el objetivo de hoy estaba claro, ir desde la primera vuelta apretando al máximo e intentar mantener el ritmo de 37’’. No tengo palabras para describir este momento, estoy muy feliz por cómo ha ido la carrera”, declaraba emocionado, mientras Bezzecchi reconocía "Estoy muy feliz por la carrera de hoy, Álex ha ido muy rápido, mi más sincera enhorabuena. Ha sido un buen fin de semana, no soy español, pero me he sentido muy apoyado por todos los aficionados. Ahora a pensar en Le Mans”. DiGiannantonio cerraba el pódium compartiendo con los micros “una vez pasé a Martin y aseguré el tercer puesto intenté ir tras Bezzechi, pero estaba rondando muy rápido. Ha sido una gran carrera y quiero agradecer a todo mi equipo por el trabajo que han hecho este fin de semana”.

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Emoción en Moto2

Moto2, la categoría intermedia del mundial deparó también un bonito espectáculo para los miles de aficionados presentes en una carrera en la que el piloto holandés Colin Veijer, autor de la pole en el día de ayer, lograba una buena salida comandando la carrera en sus inicios no sin antes luchar codo con codo con el australiano Senna Agius y el español Manuel González que se pegaron a su colín. Por detrás, un Escrig, que salía segundo en parrilla, se quedaba rezagado sin poder conectar con los tres primeros que, por su parte, lograban en cada paso por vuelta incrementar la diferencia con respecto a Vietti y Alonso que venían por detrás. Tras el paso de las vueltas, Veijer perdía la primera posición en favor de Agius, mientras González también lograba adelantar al holandés que sufría para mantener el ritmo de sus compañeros de viaje. A pocas vueltas del final era Agius quien tomaba el mando marcando un ritmo endiablado que le hacía tomar metros con respecto a González para lograr por primera vez la victoria en Jerez con Manuel González, ganador el año pasado en esta pista, segundo, mientras Veijer se conformaba con el tercer peldaño del pódium. "Es un sueño que he tenido desde que era un niño" señalaba el piloto australiano ganador en Jerez, "son muchas horas de trabajo duro y esta oportunidad que me ha dado el equipo la estoy aprovechando al máximo. Vi el momento de hacerme con el liderato y he ido a por todas. Significa muchísimo para mí ganar aquí en Jerez" concluía Agius tras su victoria. Por detrás, David Alonso lograba la cuarta plaza, seguido de Celestino Vietti y el andaluz Daniel Muñoz que finalizaba sexto. Por su parte, los andaluces Marcos Ramírez y José Antonio Rueda finalizaban en la decimosexta y vigésima plaza sin opción a puntos.

¿Qué pasó en Moto3?

La carrera de Moto3 en el Circuito de Jerez – Ángel Nieto, primera de las pruebas mundialistas en salir a escena, ha ofrecido un espectáculo vibrante que se decidió entre un reducido grupo de pilotos tras romperse la carrera en sus primeras vueltas. Máximo Quiles, Adrián Fernández y David Muñoz formaron el trío de cabeza, escapándose progresivamente y protagonizando una intensa batalla por la victoria. Con el paso de las vueltas, Quiles decidió cambiar el ritmo y abrir hueco, consolidando un liderato que resultaría definitivo, mientras por detrás, Fernández y Muñoz mantenían un duelo espectacular al que se sumaría en los compases finales el argentino Morelli. Tras una última vuelta frenética, Quiles cruzaba la meta en primera posición, seguido de Fernández, mientras que Muñoz cerraba el podio con una meritoria tercera plaza en un fin de semana condicionado por su estado físico.

El ganador de Moto3, Máximo Quiles, se mostraba visiblemente emocionado tras cruzar la meta en primera posición: “Ha sido mi mejor victoria. Es impresionante ganar delante de toda la afición, tengo los pelos de punta. Me duele la garganta de gritar y celebrarlo”, destacando además que “el fin de semana ha sido muy bueno y la carrera muy limpia. En las últimas vueltas me encontraba bien y he podido empujar hasta la victoria”. Por su parte, el piloto andaluz destacaba la emoción del momento al asegurar que “ha sido uno de los días más importantes de mi vida, un podio muy emotivo. No estoy ni a un 20%, pero hemos luchado”, mientras que Fernández subrayaba la conexión con la afición: “Una carrera muy divertida. He probado todo lo que tenía, pero me quedo con este increíble podio frente al circuito y toda su gente, lo he sentido desde el corazón”.

Tras este exitoso Gran Premio de España, el rugido de los motores no se apaga. Y es que mañana lunes tendrá lugar la habitual jornada de test oficial para la categoría de MotoGP, mientras el martes está previsto sean los de la categoría de Moto3 los que rueden en el trazado jerezano.