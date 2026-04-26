Alberto Cercós García 26 ABR 2026 - 14:51h.

Álex Márquez gana otra vez en Jerez, en un nuevo error de Marc Márquez: las notas de ElDesmarque

Marc Márquez solo dura dos vueltas en Jerez y se complica aún más el Mundial

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Álex Márquez llegaba al Gran Premio de Jerez con una intención clara: repetir la hazaña del año pasado y volver a lo más alto del podio. Dicho y hecho. El piloto del Gresini Racing logra su primera victoria de la temporada tras una carrera dominada prácticamente por él de principio a fin. Y es que cuando Álex cogió el liderato adelantando a su hermano en la segunda vuelta, nadie pudo quitarle de esa primera posición. Nadie sabe qué hubiera pasado si Marc no se hubiese terminado por los suelos, pero sí que es una realidad que el nivel de Álex este fin de semana ha sido superlativo.

Las notas de los pilotos en el GP de Jerez

Álex Márquez (1º): 9. Soberbio. El pequeño de los hermanos ha cerrado un domingo superlativo. Si bien no tiene el excelente por su caída en la 'sprint' cuando lo tenía todo para luchar por la victoria, el del Gresini Racing ha cumplido con las expectativas en la carrera. Era el favorito por el ritmo que había demostrado tener, y ha cumplido. Primera victoria del 2026, adiós a las dudas y paso adelante.

Marco Bezzecchi (2º): 8'5. El italiano no falla y cumple cuál líder sólido que es. Tras un fin de semana complicado con caída incluida en la 'sprint', el de Aprilia salva la papeleta con una meritoria segunda posición.

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Fabio Di Giannantonio (3º): 8. Está con la flechita para arriba. El también italiano, sin hacer mucho ruido, suma un nuevo podio en la carrera. Es un nombre a tener muy en cuenta. Está fuerte, sólido y es regular.

Jorge Martín (4º): 8. Notable para el Campeón del 2024. El de Aprilia sigue sumando buenos puntos y recuperando grandes sensaciones en Jerez. Tras un sábado complicado y con sanción para la parrilla en la carrera incluida, Martín cumple y roza un nuevo podio. Va de menos a más y es un hombre a tener en cuenta en clave Mundial. Está a solo 11 puntos del líder.

Raúl Fernández (6º): 7'5. Gran fin de semana del español. Pese a haber perdido el top5 ante su compañero Ai Ogura en la última vuelta, el español corrobora que ha empezado el 2026 de una forma increíble. Va mejorando con el paso de las carreras y gracias a él Aprilia se confirma como la primera potencia del año.

Fermín Aldeguer (9º): 6. Sigue recuperándose de su lesión, pero sumar tantos puntos en Jerez debe ser un chute de energía tremendo. Carrera sólida del piloto del Gresini.

Pedro Acosta (10º): 4. Siempre se espera más de él. Está claro que KTM no está ante su mejor temporada, pero el nivel de Acosta no es el visto este fin de semana. Mal.

Joan Mir (15º): 6. Primera carrera que termina el mallorquín en domingo. Paso adelante.

Marc Márquez (OUT): 5. Todo estaba yendo fenomenalmente bien para él, con la 'pole' y su primera 'sprint'. Pero todo cambió en carrera. Un varapalo tremendo, tras irse al suelo en la segunda vuelta y mientras luchaba con su hermano por el liderato. Nuevo error, que le lastra claramente en sus aspiraciones al título. Aún queda mucho, pero su confianza va de más a menos.

Pecco Bagnaia (OUT): 4. Su abandono por problemas en la moto confirma el nefasto domingo de Ducati. Cuando Bagnaia dijo adiós rodaba muy lejos del líder. Fin de semana para olvidar.