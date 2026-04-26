Marc Márquez no es Marc Márquez

Marc Márquez sigue sin dar con la tecla y las dudas sobre su rendimiento empiezan a crecer

Marc Márquez ya 'enciende' su próxima gran batalla con Pedro Acosta en Ducati: "Nadie me ha ganado con la misma moto"

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¿Será la edad? ¿Será que está más lastrado físicamente de lo que dice? ¿Será que la Ducati del #93 no va? Son muchas preguntas, y las respuestas sólo las puede dar él. Marc Márquez no ha empezado nada bien la temporada. Es una realidad. Lo llevamos diciendo desde el Gran Premio de Tailandia. En ese primer fin de semana fue una sanción y un pinchazo; en Austin, una caída y otra sanción. Es, en definitiva, un cúmulo de errores que impiden al español dar un paso adelante. Porque en Jerez, cuando parecía que iba a cerrar el mejor Gran Premio del año, los fantasmas aparecieron de nuevo.

Es muy raro ver a Marc Márquez como lo estamos viendo este inicio de año. Más aún, tras un 2025 inolvidable en todos los sentidos posibles. El catalán volvió a lo más alto y parecía que empezaba de nuevo un dominio como el de hace varios años. Sin embargo, cada vez se parece más al Márquez de su última etapa en Honda. Intenta ir al límite y la moto no aguanta.

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Pero ahí está la duda real. Álex Márquez, con la misma moto, ha ganado en Jerez casi sin despeinarse. Y Fabio Di Giannantonio, sumando los cuatro Grandes Premios, está logrando unos resultados más que aceptables con la Ducati del VR46.

Algo falla en Marc Márquez y nadie sabe qué es. Tal vez ni él mismo lo sepa. Lo que sí cuesta de entender es sus diferentes discursos. Al menos, a mí me chirrían. Porque habla de tener cabeza, de cuidar su cuerpo, de la importancia de sumar puntos pese a no obtener mejores resultados. Todo, con la clara sabiduría de saber lo mucho que queda por delante en el Mundial. Pero aún así, él falla como nunca antes lo había hecho.

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El físico o la moto: ¿qué está pasando?

A nivel físico no está lastrando lesiones graves. Puede que sí molestias, pero él mismo quiere dejar de hablar de todo ello. ¿Cómo se puede dejar de hablar si cada dos por tres da razones para ello? Que Ducati no atraviesa su mejor momento también es una obviedad. Solo hace falta ver cómo Pecco Bagnaia ha abandonado por problemas técnicos.

Se podría hablar de un cambio de tendencia, que Aprilia ya le está comiendo la tostada a Ducati en todos los sentidos. Sí y no. Jorge Martín y Marco Bezzecchi están a un nivel superlativo, ¡pero Álex y Di Giannantonio siguen con Ducati y han logrado excelentes resultados!

Hay algo que se nos escapa. Y lo que está claro es que Marc Márquez no es Marc Márquez. Al menos, por ahora.