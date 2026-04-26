El discurso más realista de Marc Márquez tras un nuevo batacazo: "No estoy pilotando de la mejor manera"

Alberto Cercós García 26 ABR 2026 - 16:09h.

Marc Márquez lanza un mensaje muy realista de su situación en este 2026 y no se ve luchando por el Mundial

Las notas del Gran Premio de Jerez: Álex Márquez se lleva su primer excelente del año y Marc Márquez roza un nuevo suspenso

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Marc Márquez cierra, otra vez, un fin de semana agrio. El piloto de Ducati ha pasado de ser el claro protagonista por lograr su primera 'pole' y su segunda 'sprint' el sábado, a serlo por cometer un nuevo error. Apuntaba a una carrera agónica entre hermanos. En las dos primeras vueltas Marc se había afianzado en la primera posición, pero Álex no tardó nada en meterle la moto. En esa segunda posición, el mayor de los hermanos no duró mucho: se fue al suelo entrando en una de las últimas curvas de Jerez y puso punto y final a un Gran Premio que le aleja más si cabe del liderato en el Mundial.

El catalán llegaba a Jerez con el objetivo de terminar en el podio en la carrera del domingo. Era algo que él mismo tenía entre ceja y ceja. No quería hablar de victoria, solo de culminar un fin de semana óptimo y sin errores. Pero la cruda realidad es que Márquez no duró ni dos vueltas enteras en la carrera. "A veces te caes, a veces ganas, a veces pierdes y hoy, bueno, pues nos ha tocado caer. Lo importante es que hemos disfrutado el fin de semana de Jerez. Me lo he pasado bien pilotando la moto. Lástima que hemos durado poquitas vueltas, pero nada, estoy bien en esa curva rápida, así que mañana es lunes y sigue la vida", cuenta el piloto de Ducati ante los micrófonos de DAZN y ElDesmarque.

"Entra viento lateral, pero entra para todos. Es verdad que se me ha cerrado de delante y no he intentado ni salvarla, porque en ese punto, si llegas pegado a la moto en la grava, pues se ha visto cómo ha acabado la moto. Así que nada, cuando he visto que se me cerraba, simplemente me he posicionado para entrar bien en la grava. Y una lástima, porque no hemos podido entender tampoco el ritmo que teníamos en carrera, pero yo creo que el de Álex estaba intratable hoy, ha hecho una grandísima carrera. Pero para luchar por el tercer o cuarto puesto, que es el objetivo que teníamos desde el viernes, hemos salido mentalizados con eso y creo que por ahí hubieran ido los tiros", añade dando una explicación a la caída.

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Marc Márquez ve problemas en su pilotaje

Los discursos de Marc Márquez en este inicio de temporada están siendo bastante claros. No se ve a un gran nivel y es consciente de ello; pero hay más: ahora mismo se descarta para la lucha por el Mundial. "Entiendo a todo el mundo y yo soy el primero que siempre intenta ver las cosas de forma optimista, pero a la misma vez ser realista. No puedes decir: “No, se está acercando por el Mundial”. De momento no tenemos… no estamos pilotando de la mejor manera ni con la velocidad necesaria. Cuando digo velocidad es mi velocidad", reconoce Marc.

"No estoy pilotando de la mejor manera para luchar por un Mundial, porque si no estás en el podio los domingos es muy difícil. Pero bueno, intentaremos poco a poco ir mejorando y reencontrando las sensaciones", zanja siendo totalmente honesto consigo mismo.