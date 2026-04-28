Redacción ElDesmarque 28 ABR 2026 - 08:59h.

Procedentes de diez centros de Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, participan en cinco modalidades deportivas hasta este jueves

La viceconsejera de Cultura y Deporte señala que la competición se plantea “como como una convivencia en la que la práctica deportiva sirve como lugar de encuentro, colaboración y respeto

Compartir







La viceconsejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Macarena O’Neill, ha asistido hoy en Sevilla al acto de bienvenida de la sexta edición de las Miniolimpiadas Escolares Andaluzas, que se desarrollarán hasta el próximo 30 de abril en Sevilla, a lo largo de cinco sesiones deportivas, en las modalidades de remoergómetro, mini-tenis, taekwondo, tiro con arco y goalball.

En estas pruebas deportivas, organizadas por la Fundación Andalucia Olímpica, constituida por la Junta de Andalucía y el Comité Olímpico Español, van a participar un total de 120 alumnos de Educación Primaria, de 11 y 12 años de edad, procedentes de diez centros escolares, seleccionados tras haber resultado finalistas por la realización de sus trabajos sobre el olimpismo, sus valores y sus héroes deportivos.

PUEDE INTERESARTE Torremolinos convierte la Copa de Europa en un intenso duatlón y abre la fiesta del triatlón popular

“Ante todo, esta competición está concebida como una convivencia en la que la práctica deportiva sirve como lugar de encuentro, colaboración, compañerismo y respeto”, ha destacado la viceconsejera de Cultura y Deporte durante el acto de bienvenida de esta competición, celebrado hoy en el Museo de Artes y Costumbres Populares de Sevilla.

O’Neill ha destacado que “las Miniolimpiadas se enmarcan en el programa ‘Olimpismo en la Escuela’, que tiene por objetivo transmitir, divulgar e inculcar los valores del deporte y del ideario olímpico entre los escolares andaluces para contribuir a construir un mundo pacífico y mejor, asociando el deporte con la cultura y la educación, creando un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo y en el valor educativo del buen ejemplo”.

PUEDE INTERESARTE Buenos resultados y valiosa experiencia para los andaluces en el Nacional de ILCA 6

Los colegios de Primaria seleccionados para la sexta edición de esta competición son: Santo Domingo Savio, de Úbeda (Jaén); Manuel Siurot, de La Palma del Condado (Huelva); Dulce Nombre, de Puente Genil (Córdoba); Virgen de la Cabeza, de Priego de Córdoba (Córdoba); La Dehesilla, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz); Lora Tamayo, de Bonares (Huelva); Luis Buñuel, de Málaga; San José de Calasanz, de La Puebla de los Infantes (Sevilla); San Pedro Crisólogo, de San Juan de Aznalfarache (Sevilla); y José Luis Verdes, de Quesada (Jaén).

El acto de presentación y bienvenida de los escolares seleccionados ha contado con el desfile de todos los participantes, además de con los juramentos olímpicos llevados a cabo por los representantes de los jóvenes estudiantes, así como de sus profesores, entrenadores y jueces. Asimismo, se ha contado con el simbólico acto de ingreso de la bandera olímpica, portada por las sevillanas Lourdes Ortega (baloncesto en silla de ruedas), paralímpica en los Juegos de 2020 y 2024, y Carolina Robles (atletismo), olímpica en los mismos Juegos.

PUEDE INTERESARTE El andaluz Roberto Aguilar entra en el grupo oro en Hyères

Las sextas Miniolimpiadas Escolares se desarrollarán durante cuatro jornadas en distintos espacios de Sevilla y su entorno, tales como el Centro Especializado de Alto Rendimiento (CEAR) La Cartuja, donde tendrá lugar la competición de remoergométro en la mañana del martes 28 de abril; el Centro de Tecnificación de Tenis Blas Infante, sede del torneo de tenis (tarde del 28 de abril); el Pabellón Municipal de Tomares, sede de las pruebas de taekwondo y tiro con arco (mañana y tarde del 29 de abril, respectivamente); y el Centro de Recursos Educativos Luis Braille de la ONCE, escenario del torneo de goalball y la entrega de medallas (mañana del 30 de abril). Asimismo, la Residencia de Deportistas de la Cartuja actuará como “villa” de todos los participantes.

Las Minolimpiadas Escolares cuentan con el apoyo de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, así como con la colaboración de la ONCE, la Fundación Cajasol, la Fundación MAS, el Ayuntamiento de Tomares, la Federación Andaluza de Deportes para Ciegos (FADEC), la Federación Andaluza de Remo, la Federación Andaluza de Taekwondo, la Federación Andaluza de Tenis y la Federación Andaluza de Tiro con Arco