Nueva edición del Ascenso internacional a vela del río Guadalquivir

Redacción ElDesmarque 29 MAY 2026 - 12:26h.

Desvelado el cartel de la prueba decana del Club Náutico Sevilla, cuyo plazo para reservar atraque en la clase Crucero concluye el 1 de junio

Sus inscripciones están abiertas hasta el día 12, uno antes de su celebración

Compartir







El Club Náutico Sevilla sigue avanzando hacia la edición número 60 del Ascenso internacional a vela del río Guadalquivir 2026, programado el sábado 13 de junio entre Sanlúcar de Barrameda y la capital hispalense. Si a principios de mes se abría el plazo de inscripción tras hacer público el Anuncio de Regata de la competición con más solera de cuantos organiza la entidad hispalense, que se remonta a 1966, en este caso se ha dado a conocer el cartel de la prueba, recordando de paso a la flota de la clase Crucero que tiene hasta el próximo lunes, 1 de junio, para confirmar su reserva en los puntos de atraque puestos a disposición por la organización.

Considerada la regata más antigua y larga del calendario nacional de vela ligera, el Ascenso del Guadalquivir repite por cuarto año consecutivo en primavera. Y lo vuelve a hacer incluido en el calendario de la Federación Andaluza para convocar a las flotas de vela ligera y la clase Crucero, tanto regional como nacional e incluso internacional.

PUEDE INTERESARTE La Copa del Mundo de Remo 2026 vuelve a Sevilla en el CEAR La Cartuja

Fiel a sus orígenes fundacionales, el fin que persigue esta prueba que combina competición y aventura es mantener la tradición de remontar el curso del principal río de la comunidad andaluza desde su desembocadura, en Sanlúcar de Barrameda, hasta la capital a lo largo de dos etapas en un recorrido de 42 millas náuticas al antojo del viento.

PUEDE INTERESARTE Patricia del Pozo destaca la tendencia en alza de la práctica deportiva femenina en el I Foro de Deporte y Mujer Andalucía

El Ascenso, cuya fecha límite para formalizar las inscripciones es el 12 de junio y que este año celebrará la quinta edición del Memorial Ricardo Carracedo Cabrera, en homenaje al que fuera exdirector de la prueba y entrenador internacional de vela, cuenta en su Comité de Honor con la presidencia del rey Felipe VI y puede presumir de haber contado desde su nacimiento con la presencia de más de 3.500 embarcaciones y unos 6.000 regatistas.

En la edición de 2025, el catamarán ‘Gallito’, de Foiling Base Cádiz y patroneado por Pablo Guitián, cumplió los pronósticos, aunque sin récord, al lograr el triunfo en tiempo real en una cita que reunió a más de 60 embarcaciones y 200 tripulantes de 10 clases de vela ligera y Crucero, entre los que el IV Memorial Ricardo Carracedo se quedaba en casa con el triunfo de su hijo Borja.