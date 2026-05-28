La Copa del Mundo de Remo 2026 vuelve a Sevilla en el CEAR La Cartuja

Redacción ElDesmarque 28 MAY 2026 - 15:26h.

La selección española acude con ocho tripulaciones y 18 remeros a la capital andaluza

Se citan desde el viernes 29 al domingo 31 medio millar de deportistas de 37 países

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El Centro Especializado de Alto Rendimiento La Cartuja acapara los focos del remo internacional este fin de semana con motivo de la Copa del Mundo de Remo Sevilla 2026, a celebrar hasta el domingo, 31 de mayo. El campo de regatas de la dársena del río Guadalquivir acoge desde este viernes la primera de las tres pruebas del circuito World Rowing de este año, test previo cada temporada a los Campeonatos de Europa y del Mundo y que tendrá continuidad en Plovdiv (Bulgaria) del 12 al 14 de junio y Lucerna (Suiza) del 26 al 28 de junio.

Para el estreno mundial del curso en Sevilla, que ya fuera sede de la Copa del Mundo en 2001, el Campeonato del Mundo de 2002 y el Campeonato de Europa del año 2013, han confirmado su presencia en la capital andaluza medio millar de deportistas y 215 tripulaciones procedentes de 37 países.

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Distribuidos en 18 modalidades, incluidas las 12 del programa olímpico, los participantes proceden de España, Alemania, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hong Kong, Hungría, Irlanda, Irak, Italia, Japón, Lituania, México, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, Rumanía, Serbia, Suiza, Uruguay y Venezuela, además de participar con bandera neutral (AIN) en el caso de países con sanciones internacionales como Rusia o Bielorrusia.

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Selección Española

En la primera toma de contacto del año con vistas al Europeo de Varese (Italia) y el Campeonato del Mundo de Amsterdam, a celebrar a finales de julio y agosto, respectivamente, el equipo nacional en Sevilla está formado por 18 deportistas, 14 en categoría masculina y 4 cuatro en la femenina, que se distribuirán en ocho botes.

En concreto, España participa en la capital andaluza con seis tripulaciones masculinas y dos en féminas, representadas en este caso en dos sin timonel por las duplas formadas por Iria Jarama (Club Remo San Felipe) y Aina Arteman (Club Natació Banyoles) y las andaluzas Lidia Florido (Club Náutico Sevilla) y Amanda Gil (Real Círculo de Labradores).

Los chicos tienen doble representación en skiff con el catalán Aleix García (Raspas del Embarcadero) y el vasco Koxme Burutaran (C.R.O. Orio), mientras que las embarcaciones dobles tienen acento gallego y andaluz. De esta forma, el doble scull que acude a Sevilla está formado por Rodrigo Conde (Club Remo Miño), cuarto en el Mundial de China 2025; y Caetano Horta (Club Mar de Noia), mientras que el dos sin timonel está integrado nuevamente para los diplomas olímpicos locales Jaime Canalejo y Javier García (Club Náutico Sevilla), cuartos en la cita mundialista la pasada temporada.

En cuatro scull, en la que España fue octava el pasado año en el Mundial, los componentes son el sevillano Gonzalo García (Real Círculo de Labradores) y los catalanes Igor Teixidor, Jordi Jofre y Manel Balastegui (Club Natació Banyoles), mientras que el cuatro sin timonel español, finalista C en 2025, repite formato al estar integrado por el hispalense Jorge Knabe (Club Náutico Sevilla) y el tridente catalán de Eric Pastor (Club Rem Tortosa), Pau Sánchez (Club Nàutic Amposta) y Dennis Carracedo (Club Natació Banyoles).

Participación internacional

Al margen de la delegación española, entre los nombres propios a seguir en la Copa del Mundo Sevilla 2026 figuran los vigentes campeones olímpico y mundial de skiff, el alemán Oliver Zeidler y el griego Stefanos Ntouskos, respectivamente, quienes regresan a la competición internacional como principales aspirantes. En la categoría femenina de skiff, la irlandesa Fiona Murtagh, vigente campeona del mundo, se enfrentará a la campeona olímpica neerlandesa Karolien Florijn, que regresa a la competición internacional por primera vez desde los Juegos de París.

En doble scull no faltarán los campeones y subcampeones mundiales de 2025, los polacos Miroslaw Zietarski y Mateusz Biskup y los serbios Martin Mackovic y Nikolaj Pimenov. Además, los croatas Martin y Valent Sinkovic regresan a la modalidad tras su paréntesis para lograr el oro en dos sin en París.

Igualmente vuelven las campeonas olímpicas de doble scull femenino, las rumanas Ancuta Bodnar y Simona Radis. Su competencia incluye a las medallistas de bronce mundiales independientes Tatsiana Klimovich y Alena Furman, mientras que los Países Bajos presentan tres dobles que incluyen a tres integrantes de su equipo campeón mundial de cuádruple scull femenino.

En cuatro scull, el equipo masculino polaco es el único que se mantiene sin cambios esta temporada, mientras que ninguno de los botes femeninos repite respecto al año pasado.

En la modalidad de punta (un solo remo por deportista), varias pruebas ofrecen la oportunidad a nuevos atletas de destacar. Rumanía sigue presentando tres parejas femeninas, con dos de ellas participando también en el ocho, siendo la más experimentada la formada por Adriana Adam y Maria Lehaci. Por su parte, las francesas Emma Cornelis y Hezekia Peron, subcampeonas mundiales, querrán demostrar que han mejorado su velocidad durante el invierno.

Los Países Bajos ganaron la prueba femenina de ocho en Shanghai el año pasado y cuatro integrantes de esa tripulación regresan, mientras que tanto Rumania, medallista de plata, como Gran Bretaña, bronce, repiten con cuatro remeras y sus timoneles.

Por su parte, los actuales campeones mundiales en dos sin, los neozelandeses Oliver Welch y Benjamin Taylor, se enfrentarán en Sevilla tanto a rivales conocidos, como Suiza y la pareja local de Jaime Canalejo y Javier García, cuartos en China 2025, como a nuevas parejas.

En la modalidad de cuatro sin timonel masculino, los campeones del mundo, Gran Bretaña, se han mantenido sin cambios, mientras que todas las demás naciones que se han inscrito en Sevilla han modificado sus tripulaciones.

El equipo neerlandés de ocho con timonel, que triunfó en Shanghái, presenta un único cambio: Ralf Rienks sustituye a Eli Brouwer, que pasa al cuatro con timonel. Gran Bretaña ha incorporado a tres miembros de su equipo campeón del mundo sub23 de ocho con timonel en un intento por reducir la diferencia de 2,26 segundos con los neerlandeses.

Horarios y programa

Tras la celebración de las dos jornadas previas de entrenamientos oficiales, la Copa del Mundo de Remo Sevilla 2026, que se será retransmitida el sábado y el domingo por el canal de Youtube de World Rowing, iniciará sus eliminatorias a las 9:05 horas del viernes, series que se desarrollarán hasta 12:20 horas.

Posteriormente se disputarán los cuartos de final en skiff masculino entre las 14:05 y 14:20 horas, para dar paso a la toma de calles en las cuatro modalidades con menos de seis participantes y por tanto con finales directas, ocho con timonel y doble scull ligero, tanto masculinas como femeninas, con regatas previstas hasta las 14:44 horas.

La competición se reanudará el sábado con la disputa de las primeras finales de consolación, desde las 9:35 horas, y las semifinales, programadas 11:05 a 12:26. A su conclusión se disputarán las finales B de skiff ligero y las cuatro primeras finales A del fin de semana, de 14:20 a 14:59, con las medallas en juego en doble scull ligero y skiff ligero, tanto masculinas como femeninas.

Y el domingo, para concluir la competición se disputarán las restantes finales B de 9:05 a 9:50 horas para dar paso a la pugna por las medallas, con 13 finales A y el correspondiente reparto de medallas entre las 11:05 y las 13:47 horas.

Acceso gratuito, grada y zona de actividades y restauración

Para presenciar la prueba internacional, los aficionados pueden acceder de forma gratuita al CEAR La Cartuja, que cuenta con una zona de gradas y una fan zone con actividades de ocio y entretenimiento para el público en general, además de una zona hospitality y grada preferente en meta y servicio de catering, abierta desde las 8:30 hasta media hora después de las regatas.

La Copa del Mundo de Remo Sevilla 2026 está organizada por World Rowing, el máximo organismo del remo internacional, junto la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, la Federación Española de La Copa del Mundo de Remo Sevilla 2026 está organizada por World Rowing, el máximo organismo del remo internacional, junto la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, la Federación Española de Remo, la Federación Andaluza de Remo, y la Autoridad Portuaria de Sevilla, con la colaboración de la asociación Dársena Deportiva de Sevilla, encargada del voluntariado.