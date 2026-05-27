Redacción ElDesmarque 27 MAY 2026 - 16:25h.

La consejera reafirma el compromiso del Gobierno andaluz con la igualdad de oportunidades, la salud y el desarrollo profesional de las mujeres en el ámbito deportivo

"Este encuentro nace de una convicción: el deporte que queremos para Andalucía solo es posible si las mujeres están en él en igualdad de condiciones”

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La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, ha inaugurado en Sevilla el I Foro Deporte y Mujer Andalucía, un encuentro promovido por la Consejería de Cultura y Deporte que ha reunido a especialistas, deportistas, responsables institucionales, federaciones, universidades y empresas para reflexionar sobre la situación actual del deporte femenino y sus retos de futuro.

Celebrado en la Escuela de Organización Industrial (EOI), el foro ha abordado durante toda la jornada cuestiones relacionadas con la salud, la competición, la formación, la actividad física y las oportunidades profesionales de las mujeres en el deporte, a través de distintas mesas de debate y experiencias compartidas.

Durante su intervención inaugural, Patricia del Pozo ha subrayado que “este encuentro nace de una convicción: el deporte que queremos para Andalucía solo es posible si las mujeres están en él en igualdad de condiciones”, defendiendo la necesidad de seguir avanzando en la eliminación de barreras y en la generación de nuevas oportunidades para las deportistas andaluzas.

La consejera en funciones destaca el crecimiento

La consejera ha destacado además la evolución positiva de la práctica deportiva femenina en Andalucía, recordando que actualmente el 56% de la población andaluza mayor de 15 años practica deporte, “doce puntos más que en 2017”, y que la brecha de género en la práctica deportiva “se ha reducido de diez a cuatro puntos”.

Asimismo, ha señalado que Andalucía cuenta con 612.663 licencias federativas, de las que 118.150 corresponden a mujeres, y ha incidido en la necesidad de continuar trabajando para incrementar la presencia femenina en todos los ámbitos deportivos, especialmente en edades adultas y en disciplinas tradicionalmente masculinizadas.

“El crecimiento del deporte femenino no es casualidad. Es el resultado del trabajo silencioso de clubes, familias, técnicas, técnicos y administraciones que llevan décadas remando”, ha afirmado Del Pozo, quien ha recordado también que el Gobierno andaluz trabaja ya en la elaboración del Plan Estratégico del Deporte de Andalucía 2027-2030, donde la igualdad será uno de los ejes prioritarios.

El foro ha contado con cuatro mesas temáticas dedicadas al deporte y la salud en niñas y jóvenes; deporte y competición; formación y profesiones del deporte; y deporte y salud en mujeres adultas y mayores.

Entre las participantes y ponentes han intervenido representantes del ámbito universitario, federativo y sanitario, como la presidenta de la Federación Andaluza de Montaña, María Luz Pérez; la responsable de patrocinio deportivo de Iberdrola, Andrea Sánchez Barrio; la presidenta del COLEF Andalucía, Ainara Bernal; o especialistas de las universidades de Sevilla y Granada.

La jornada ha servido también para poner en valor el deporte como herramienta de salud pública y cohesión social. En este sentido, la consejera ha destacado iniciativas impulsadas por la Junta de Andalucía como el Plan Andaluz de Prescripción de Ejercicio Físico y las Unidades Activas de Ejercicio Físico, que conectan los centros de salud con instalaciones deportivas mediante programas personalizados dirigidos por profesionales cualificados.

Patricia del Pozo ha concluido reafirmando el compromiso de la Junta con un modelo deportivo “más igualitario, saludable y participativo”, señalando que este primer foro nace con vocación de continuidad para consolidarse como un espacio de encuentro, reflexión y propuesta en torno al deporte femenino en Andalucía.