Redacción ElDesmarque 31 MAY 2026 - 21:54h.

Ha reunido durante el fin de semana a 500 deportistas procedentes de 37 países

La Copa del Mundo de Remo 2026 vuelve a Sevilla en el CEAR La Cartuja

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La prueba inaugural de la Copa del Mundo de remo 2026 ha finalizado este domingo en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de la Isla de la Cartuja. La competición internacional World Rowing, que ha reunido durante el fin de semana a 500 deportistas procedentes de 37 países y cuyo circuito tendrá continuidad en Plovdiv (Bulgaria) y Lucerna (Suiza) a mediados y finales de junio, respectivamente, ha concluido con la celebración del grueso de finales, en las que España ha acariciado las medallas.

En la primera toma de contacto del año con vistas al Europeo de Varese (Italia) y el Campeonato del Mundo de Amsterdam, programados a finales de julio y agosto, la triple representación de los anfitriones en la pugna por los metales en el campo de regatas del río Guadalquivir ha deparado dos cuartos puestos y una quinta plaza.

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La primera opción de la jornada llegaba con acento local por medio del dos sin timonel de Jaime Canalejo y Javier García (Club Náutico Sevilla) que, en lo que ha sido prácticamente una reedición del Mundial del pasado año, han repetido cuarta posición para quedarse a las puertas del podio al calor del público sevillano.

La dupla hispalense, quinta al paso por el primer parcial de la prueba, recuperaba un puesto en el ecuador de la regata, aunque su progresión no se pudo traducir en la ansiada medalla en casa tras cruzar la llegada en 6:38.33. Por delante, los neozelandeses Oliver Welch y Benjamin Taylor, vigentes campeones del mundo, dominaban de principio a fin (6:26.86) por delante de Rumanía, actual subcampeona intercontinental y plata en Sevilla con Stefan Berariu y Florin Lehaci (6:29.46), y los gemelos lituanos Dovydas y Domantas Stankunas (6:32.00).

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De la misma forma, España se tenía que conformar con la cuarta posición en la final de doble scull con Rodrigo Conde (Club Remo Miño), cuarto en el Mundial 2025, y el diploma olímpico Caetano Horta (Club Mar de Noia). En este caso, la esperada subida en el último tramo de regatas de la pareja gallega les dejó a poco más de un segundo de las medallas tras entrar con un tiempo de 6:21.67, por el 6:20.27 de los vigentes subcampeones mundiales, los serbios Martin Mackovic y Nikolaj Pimenov, que perdieron fuelle en los últimos metros.

El oro, incuestionable, fue para los neerlandeses Melvin Twellaar y Simon van Dorp con 6:17.47, seguidos por los belgas Aaron Andries y Tibo Vyvey, a los que les faltaron metros para mejorar la plata (6:18.82).

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La tercera y última baza de la selección española a los pies de la Giralda llegaba en la penúltima final del día. En la misma, el skiff del gerundense Aleix García (Raspas del Embarcadero), subcampeón mundial, doble subcampeón continental y diploma olímpico en doble scull, hizo valer las buenas sensaciones de las jornadas previas para posicionarse en la lucha por el bronce al paso por el primer 500 e invitar a soñar en el 1.000, donde ya era cuarto. Eso sí, tras el insultante dominio del alemán Oliver Zeidler, plata mundial el pasado año en China y vencedor con 6:47.61, el catalán fue perdiendo gas en la segunda parte de la regata para concluir quinto con 7:04.11.

Los puestos de honor se completaban con el bielorruso con bandera independiente Yauheni Zalaty, bronce mundial en 2025 y plata en la capital andaluza con 6:54.12; y el belga Tristan Vandenbussche, bronce al sprint con 6:57.32 por delante del noruego Jonas Slettemark Juel, cuarto con 6:58.87.

Alemania, Países Bajos y Gran Bretaña, protagonistas en La Cartuja

Al margen del equipo español, la Copa del Mundo de Sevilla ha tenido como actores principales a germanos, neerlandeses y británicos, dominadores de un medallero con presencia de hasta 18 países. Al frente se ha situado Alemania con cuatro oros, doblete incluido en cuatro scull, mientras que la segunda plaza ha sido para Países Bajos que, con tres oros, tres platas y dos bronces ha sido el país con mayor número de preseas, ganando en doble scull masculino, cuatro sin y ocho femeninos.

El tercer puesto en Sevilla ha sido para Gran Bretaña, que ha logrado dos oros, dos platas y un bronce, imponiéndose en cuatro sin masculino y skiff femenino, en este caso con la subcampeona mundial Lauren Henry en llegada de fotofinish con la lituana Viktorija Senkute.

Igualmente lograba dos metales dorados en la cita cartujana Hong Kong, con doblete en doble scull ligero, completándose la nómina de vencedores en el Guadalquivir con Rumanía, Australia, Nueva Zelanda, la República Checa, México y Portugal.

Finales de consolación

La tercera jornada comenzaba con la disputa de las 10 finales B pendientes del programa y doble presencia española en dos sin timonel femenino, prueba en la que el mejor resultado llegaba con la coruñesa Iria Jarama (Club Remo San Felipe) y la gerundense Aina Arteman (Club Natació Banyoles), que firmaron la novena plaza absoluta en Sevilla desde la tercera posición en la consolación.

Con un tiempo de 7:31.04, sólo fueron superadas por Nueva Zelanda (7:26.45) y un bote con bandera neutral (7:27.27), mientras que las sevillanas Lidia Florido (Club Náutico Sevilla) y Amanda Gil (Real Círculo de Labradores) eran quintas con 7:39.23, por delante de Dinamarca, para ocupar el undécimo puesto en la apertura de la Copa del Mundo 2026.

A continuación, el cuatro sin timonel masculino de la selección española, formado por los catalanes Eric Pastor (Club Rem Tortosa), Pau Sánchez (Club Nàutic Amposta) y Dennis Carracedo (Club Natació Banyoles) y el sevillano Jorge Knabe (Club Náutico Sevilla), sellaba la undécima posición en La Cartuja al ser quinto en la final B. Para ello remontaba una plaza en la segunda parte de la prueba con un registro de 6:18.49, lejos del 6:09.32 de Lituania, que lograba el triunfo, y superando a Canadá, sexta.

Y en cuatro scull masculino, los catalanes Igor Teixidor, Jordi Jofre y Manel Balastegui (Club Natació Banyoles) y el sevillano Gonzalo García (Real Círculo de Labradores) concluían su participación con la sexta posición en la final B (duodécimo absoluto), en la que fueron de más a menos tras pelear por los puestos cabeceros hasta el primer 1.000, finalizando con 6:02.64. Por delante, triunfo al sprint de Gran Bretaña (5:57.48) ante Polonia (5:57.63) y Estonia (5:58.09).

Representación institucional en la clausura

La entrega de medallas de la tercera y última jornada de la Copa del Mundo de Sevilla ha contado con la presencia, entre otras autoridades y junto al presidente de World Rowing, Jean-Christophe Rolland, de la consejera de Cultura y Deporte en funciones de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; y el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona; y los presidentes de la Federación Española y Andaluza de Remo, Miguel Ángel Millán y Fernando Briones.

Antes de seguir en directo el desarrollo de las distintas finales del día las autoridades realizaron un recorrido por la instalación del CEAR La Cartuja, viendo in situ todo lo que conlleva la organización de una prueba internacional de estas características, y saludando tanto a dispositivos de emergencia y seguridad, voluntarios y deportistas.

La presidenta del comité organizador, Patricia del Pozo, ha resaltado que “este evento tenía como uno de sus principales objetivos el volver a posicionar a Sevilla y a Andalucía, a través de esta magnífica instalación del CEAR La Cartuja, en el circuito internacional de las grandes competiciones de remo y creo que podemos estar satisfechos en ese sentido, porque la Copa del Mundo ha sido todo un éxito, tanto a nivel deportivo como organizativo. Y así me lo ha transmitido personalmente el presidente de World Rowing, Jean-Christophe Rolland”.

La consejera resaltó igualmente que este éxito “es gracias al trabajo en equipo que hemos desarrollado todas las instituciones que hemos formado parte del comité organizador, sin esa colaboración y el trabajo inestimable que han desarrollado los voluntarios de la competición, que quiero resaltar especialmente, no hubiera sido posible”.

La jornada comenzó con un pequeño retraso de quince minutos debido a un grave incidente ocurrido en la zona de entrenamientos de la competición, cerca del Pabellón de los Descubrimientos, cuando una mujer se precipitó al agua y el personal de organización se dio cuenta que empezaba a tener síntomas de ahogamiento, por lo que rápidamente se activó el dispositivo de emergencia de la prueba que, junto a la Guardia Civil, la rescataron del agua llevándola a la instalación del CEAR y tras más de cuarenta minutos de maniobras de reanimación cardiopulmonar consiguieron que reaccionara y salvarle la vida afortunadamente.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha resaltado “el éxito de la celebración de la Copa del Mundo de Remo, en el que se ha puesto de relieve la capacidad de Sevilla para organizar grandes eventos de carácter internacional como el que hemos disfrutado este fin de semana”.

“Un éxito indudable por el que hay que felicitar a todos los que lo han hecho posible, federaciones, internacional, española y andaluza, Junta de Andalucía, Autoridad Portuaria y Ayuntamiento de Sevilla, en el que una vez más Sevilla ha brillado a gran altura y se consolida como la capital del remo del sur de España”, ha añadido el alcalde.

El presidente de la Federación Española de Remo, Miguel Ángel Millán, hacía balance de la competición internacional resaltando el éxito de la misma, tanto a nivel deportivo como organizativo. “Ante todo hay que agradecer a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla que hayan hecho posible la celebración de la Copa del Mundo de Remo, un evento que ha concluido con la satisfacción de World Rowing y los países participantes en unas instalaciones del CEAR La Cartuja que han confirmado sus condiciones inmejorables para este deporte. En cuanto al equipo español -proseguía el presidente de la FER-, nos han hecho vibrar en las finales y con dos cuartos puestos y un quinto hay que valorar que estamos a principios de temporada y que la progresión nos invita a ser optimistas”.

Esta primera prueba del calendario internacional del remo en 2026 ha abierto oficialmente la temporada y ha sido una gran piedra de toque de cara a los dos grandes eventos de la temporada, el Campeonato de Europa de Varese y el Campeonato del Mundo de Amsterdam, que se celebrarán a finales de julio y agosto, respectivamente.

La Copa del Mundo de Remo Sevilla 2026 ha estado organizada por World Rowing, la federación internacional de esta modalidad deportiva, junto con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, la Federación Española de Remo, la Federación Andaluza de Remo y la Autoridad Portuaria de Sevilla, con la colaboración de la asociación Dársena Deportiva de Sevilla, que se ha encargado de coordinar a los más de 170 voluntarios que han formado parte de la competición.