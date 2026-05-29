eldesmarque.com 29 MAY 2026 - 18:47h.

España clasifica en el CEAR La Cartuja a siete de sus ocho tripulaciones para las semifinales del sábado, retransmitidas por el canal de Youtube de World Rowing desde las 11:05 h

La Copa del Mundo de Remo 2026 vuelve a Sevilla en el CEAR La Cartuja

Compartir







SevillaLa Copa del Mundo de Remo Sevilla 2026 ha dado comienzo este viernes en las instalaciones del Centro Especializado de Alto Rendimiento La Cartuja. Para la ocasión, medio millar de deportistas procedentes de 37 países se dan cita en el campo de regatas de la dársena del río Guadalquivir, donde la jornada inaugural ha estado reservada a las series eliminatorias y los cuartos de final, con un balance más que positivo para los intereses españoles.

La primera prueba del circuito internacional World Rowing 2026, que tendrá continuidad en Bulgaria y Suiza a mediados y finales de junio, respectivamente, ha comenzado con una esperanzadora puesta en escena de la selección española.

PUEDE INTERESARTE Sevilla acogerá en 2026 una prueba de la Copa del Mundo de Remo

Tanto es así que los ocho botes inscritos por los anfitriones superaban la primera ronda, clasificándose seis de ellos para las semifinales del sábado y los otros dos para los cuartos de final, celebrados igualmente en el estreno. De estos, uno obtenía la clasificación para seguir optando al podio, quedando relegado el restante para la final C (puestos 13º al 18º).

Triple victoria española en el debut

El estreno del equipo español en Sevilla llegó de la mano del olímpico catalán Aleix García (Raspas del Embarcadero), subcampeón mundial en doble scull que en su desembarco en la modalidad de skiff no pudo tener mejor debut. De hecho, se impuso en la primera serie masculina con solvencia con un tiempo de 7:06.02 para sellar su pasaporte directo a los cuartos de final de la segunda sesión del día.

PUEDE INTERESARTE Jaime Canalejo y Javier García, subcampeones en la Copa del Mundo de remo

Por su parte, el donostiarrra Koxme Burutaran (C.R.O. Orio), actual subcampeón de España de skiff, era cuarto en su manga con 7:13.89, resultado que le permitía acceder a la siguiente ronda por tiempos.

Ya en cuartos de final, los representantes de la selección española tuvieron resultados dispares. En la primera manga, Koxme Burutaran no pudo lograr plaza entre los tres mejores en una prueba en la que acabó remontando en el tramo final para ser quinto con 7:09.24, por lo que disputará la final C, este sábado a las 9:55 horas.

Por el contrario, Aleix García selló su presencia entre los 12 mejores skiffistas masculinos de la Copa del Mundo hispalense, que volverán a la acción a partir de las 11:15 horas en la segunda jornada. Para ello era segundo en su serie de cuartos de final tras una espectacular llegada con los representantes de Lituania, Uruguay y Hungría, con fotofinish para confirmar las posiciones definitivas y tiempos de 6:57.06 por parte del báltico, 6:57.20 del catalán y 6:57.48 del suramericano, por los 6:58.14 del bote de Hungría, relegado a la final C.

En dos sin timonel, el primero de los dos botes españoles en entrar en liza fue el integrado por la gallega Iria Jarama (Club Remo San Felipe) y la catalana Aina Arteman (Club Natació Banyoles), quintas en su serie con 7:34.04, registro que les permitía acceder a las semifinales del sábado por tiempos.

Protagonismo sevillano

Mejor resultado obtuvieron a continuación las sevillanas Lidia Florido (Club Náutico Sevilla) y Amanda Gil (Real Círculo de Labradores), segundas clasificadas en la tercera manga de la modalidad con 7:33.34, logrando así el pasaporte directo para las semis, que arrancarán a las 11:27 horas.

Tampoco defraudaba en categoría masculina la otra dupla local presente con la selección española. Los subcampeones mundiales y dobles diplomas olímpicos Jaime Canalejo y Javier García (Club Náutico Sevilla) dominaron su eliminatoria por delante de otra de las aspirantes a las medallas este fin de semana como Suiza con 6:39.82 y 6:41.05, respectivamente. Siguiente parada, las semis de la segunda jornada, a partir de las 11:37 horas.

De la misma firma, el doble scull masculino no fallaba en su estreno en la Copa del Mundo de Sevilla. Y de nuevo con triunfo parcial, en este caso para los gallegos Rodrigo Conde (Club Remo Miño), que ya fuera cuarto en el Mundial de China 2025; y Caetano Horta (Club Mar de Noia), primeros en su heat con 6:21.20 tras superar al sprint a Suiza (6.21.97). Los cuartos en asegurar billete para las semifinales.

En cuatro sin timonel masculino, los anfitriones solventaron la eliminatoria con un tercer puesto para los catalanes Eric Pastor (Club Rem Tortosa), Pau Sánchez (Club Nàutic Amposta) y Dennis Carracedo (Club Natació Banyoles) junto al sevillano Jorge Knabe (Club Náutico Sevilla). El 6.11.76 empleado les facilitaba el acceso a la siguiente ronda, programada a las 12:11 horas.

Por último, en cuatro scull masculino, el bote del local Gonzalo García (Real Círculo de Labradores) y los catalanes Igor Teixidor, Jordi Jofre y Manel Balastegui (Club Natació Banyoles), octavo en el Mundial 2025, acariciaba el billete por puestos para semis tras sprint con Estonia, que le superaba en la lucha por la segunda posición por cuatro décimas. Eso sí, el 5:52.77 empleado le servía para seguir optando a las medallas en el Guadalquivir en la segunda jornada a partir de las 12:21 horas.

Primeras medallas en juego en el Guadalquivir

La segunda jornada de la Copa del Mundo Sevilla 2026 se celebra este sábado desde las 9:35 horas con la disputa de las primeras finales de consolación, las semifinales, fijadas a partir de las 11:05 horas, y la lucha por los cuatro primeros triunfos del fin de semana en La Cartuja. Será el caso de las modalidades ligeras, tanto en skiff como en doble scull, masculinas y femeninas, sin participación española y fijadas de 14:20 a 14:59 horas.

Voluntariado en la Copa del Mundo Sevilla 2026

Al margen del elevado número de personas que trabajan en la prueba internacional hispalense, pertenecientes a las administraciones o federaciones deportivas que forman parte del comité de organización local, hay que destacar, sobremanera, la labor que realizan los más de 170 voluntarios que forman parte del evento. Y lo hacen gracias a la colaboración de la asociación Dársena Deportiva de Sevilla, encargada del voluntariado del evento y que, con su esfuerzo, compromiso y dedicación desinteresada, contribuye de manera decisiva al desarrollo de este gran acontecimiento deportivo.

Su implicación en tareas de atención a deportistas, apoyo logístico, información, prensa, organización y acompañamiento está siendo fundamental para garantizar el correcto funcionamiento del evento y ofrecer la mejor imagen de Sevilla y Andalucía ante participantes y visitantes llegados de todo el mundo.

La labor del voluntariado representa además los valores más auténticos del deporte: solidaridad, compañerismo, trabajo en equipo y compromiso con la comunidad. Sin su entrega, ilusión y capacidad de esfuerzo sería imposible alcanzar el nivel organizativo y humano que requiere una competición de estas dimensiones. La Copa del Mundo de remo Sevilla 2026 no sólo se construye desde el ámbito deportivo e institucional, sino también gracias a la generosidad de quienes han decidido formar parte activa de este proyecto colectivo.

La Copa del Mundo de Remo Sevilla 2026 está organizada por World Rowing, el máximo organismo del remo internacional, junto con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, la Federación Española de Remo, la Federación Andaluza de Remo y la Autoridad Portuaria de Sevilla, con la colaboración de la asociación Dársena Deportiva de Sevilla, encargada del voluntariado.