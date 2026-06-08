Ricardo Jiménez gana el Campeonato de Andalucía de Windsurfer tras un emocionante desempate en Punta Umbría

eldesmarque.com 08 JUN 2026 - 10:15h.

El linense del RCN de La Línea se impone a Borja Melgarejo en la última y decisiva prueba, con Tristán Melgarejo completando el podio autonómico

Andalucía toca la cima del bowling nacional con el oro femenino y el subcampeonato masculino

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El regatista Ricardo Jiménez, del Real Club Náutico de La Línea, se ha proclamado este domingo campeón de Andalucía de Windsurfer tras un espectacular desenlace en aguas de Punta Umbría, donde el título se ha decidido en el desempate frente al anfitrión Borja Melgarejo, del Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría. El campeonato, organizado por el RCMT Punta Umbría y la Federación Andaluza de Vela, ha concluido después de seis pruebas, cuatro celebradas en la jornada del sábado y dos este domingo, con vientos suaves de entre 5 y 8 nudos de intensidad que han exigido máxima concentración, técnica y regularidad a la flota.

La igualdad entre Ricardo Jiménez y Borja Melgarejo ha sido la gran protagonista del campeonato. Ambos llegaban a la jornada final empatados a puntos tras el primer día, y este domingo han mantenido un intenso mano a mano que no se ha resuelto hasta la última prueba. Melgarejo golpeaba primero con una victoria en la quinta manga, seguido de Jiménez, pero el regatista linense respondía en la sexta y definitiva prueba con un triunfo que le daba el título autonómico por desempate.

De esta forma, Ricardo Jiménez se adjudica el Campeonato de Andalucía después de firmar una actuación muy sólida y cerrar la regata con una victoria decisiva. Borja Melgarejo, que ha peleado el título hasta el último bordo, finaliza segundo con los mismos puntos que el campeón, mientras que el tercer puesto es para Tristán Melgarejo, también del RCMT Punta Umbría, que esta vez no pudo entrar en el duelo directo por la victoria y termina a cuatro puntos de los dos primeros.

El campeonato comenzó el sábado con cuatro pruebas, tres recorridos técnicos barlovento/sotavento y una prueba costera, que dejaban un liderato compartido entre Borja Melgarejo y Ricardo Jiménez. Tristán Melgarejo se mantenía entonces tercero a solo un punto, después de lograr dos victorias parciales en las pruebas tercera y cuarta, lo que dejaba completamente abierto el desenlace para la jornada final.

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La segunda y última jornada ha confirmado la enorme igualdad entre los dos primeros clasificados y el alto nivel de la flota, que ha podido completar el programa previsto de seis pruebas en un campo de regatas marcado por vientos suaves y condiciones muy tácticas.

Tras la regata, la entrega de trofeos tuvo lugar en las instalaciones del Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría, poniendo el cierre a una nueva edición del Campeonato de Andalucía de Windsurfer, que ha vuelto a demostrar el buen momento de la clase en Andalucía y el atractivo de Punta Umbría como escenario para la vela autonómica.