eldesmarque.com 08 JUN 2026 - 10:04h.

Los barcos de Algeciras ‘Luna-Varadero Isla Verde’ (ORC 2) y ‘Enigma’ (Clase Club), y el malagueño Yiyi’ (Tripulación Reducida) son los otros ganadores

El Náutico Sevilla, campeón de Andalucía de veteranos en vela

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CeutaEl Grand Soleil 42 ‘Solerig VI’, de Ignacio de Colmenares, se proclamó vencedor de la 13ª Regata Straitchallenge, celebrada este sábado entre aguas de Algeciras, Tarifa, el Estrecho de Gibraltar y Ceuta, después de imponerse por solo 1 minuto y 25 segundos al DK46 ‘Castañer Yachts’, de Marcelino Oreja, primer barco en cruzar la línea de llegada tras completar algo más de 26 millas de recorrido, ambos barcos ondeando la bandera del Real Club Marítimo Sotogrande.

La prueba, organizada por el Club Deportivo Náutico Saladillo, el Club de Vela Vendaval de Ceuta y la empresa Fine Yachting, considerada una de las grandes citas de altura del calendario andaluz y nacional, comenzó con casi dos horas de retraso debido a la ausencia inicial de viento y, sobre todo, a la intensa niebla que reinaba en la Ensenada de Getares. Finalmente, el comité de regatas dio la salida frente a Cala Arena, situada entre Punta Carnero y Punta del Fraile, en los límites de la Bahía de Algeciras con el Estrecho de Gibraltar, con viento de levante de unos 12 nudos.

Ante el retraso acumulado, que reducía el margen respecto al tiempo límite, y la previsión de una encalmada entre Tarifa y Torre de la Peña, el comité decidió acortar la prueba. El recorrido final para la clase ORC quedó establecido con salida, paso por Tarifa, Punta Carnero y llegada a Ceuta; mientras que las clases Club y Tripulación Reducida realizaron una ceñida hasta Punta Carnero y, desde allí, el cruce directo a Ceuta, completando 14 millas.

Tras la salida, el viento subió en dirección a Tarifa, donde se llegaron a medir 20 nudos. Durante todo el recorrido se mantuvo por encima de los 6/7 nudos, permitiendo a la flota cruzar el Estrecho a buena velocidad. Ya en Ceuta, en la llegada, el levante siguió soplando con una intensidad de entre 5 y 8 nudos.

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Medallero

En la general ORC, el triunfo fue para el ‘Solerig VI’, seguido del ‘Castañer Yachts’. El tercer puesto, tanto en tiempo real como en compensado, fue para el 38 pies ‘Luna-Varadero Isla Verde’, de Mariam Flores de Villar, del Real Club Náutico de Algeciras, equipo que también llegó a tener la victoria en la general en su mano y que se impuso en ORC 2, seguido del J/80 ‘Valkyrie’, de Monty Spindler, con bandera del Royal Gibraltar Yacht Club, y el Dufour 34 ‘Altarik IV’, de José Luis Pérez, con base en el CDN Saladillo, cuarto y quinto, respectivamente.

En ORC 1, tras el ‘Solerig VI’ y el ‘Castañer Yachts’, el tercer puesto fue para el ganador de la pasada edición, el Grand Soleil 45 ‘Balboa’, del armador Alberto Rodríguez, con bandera del Club Náutico Sevilla y base en Puerto Sherry, que este año finalizó noveno en la general. Otro de los barcos de referencia por su victoria en cinco ocasiones, el ‘Ceuta Mahersa’ del Club de Vela Vendaval finaliza este año en el octavo puesto de la general y sexto en su clase ORC 2.

En la clase Tripulación Reducida, el primer barco en alcanzar Ceuta fue el 39 pies ‘Ariana’, de Antonio Calle, del Club Marítimo Linense, seguido del First 31.7 ‘Miralejos’, de Gonzalo Naya, también del mismo club, y del 26 pies ‘Yiyi’, de José Cagiao, del Club Náutico Marítimo Benalmádena. La compensación de tiempos dio una amplia victoria al ‘Yiyi’, con más de doce minutos de ventaja sobre el ‘Ariana’ y el ‘Miralejos’, segundo y tercero por este orden.

En la clase Club, el primer barco en llegar a Ceuta fue el 35 pies ‘Samba’, de Marc Combalia, del Real Club Náutico de Algeciras, aunque tras la compensación de tiempos se vio superado en algo más de dos minutos por el barco de menor eslora ‘Enigma’, de Jennifer Kinnear, también con base en el club algecireño y segundo en tiempo real. La pelea por el tercer puesto se resolvió a favor del Comfortina 32 ‘Amor Fati’, de Rafael Ruiz, del Club Náutico Fuengirola, cuarto en tiempo real por detrás del 39 pies ‘Belesala’, de Carmen Morales, del RCN de Algeciras, que firmó finalmente la cuarta plaza por delante del ‘Mandala’, de José Gómez, con base en el Club Marítimo Linense.

Una vez en Ceuta, las instalaciones del Real Club Náutico CAS acogieron la recepción de bienvenida y entrega de trofeos, en un acto que contó con la presencia de Nicola Cecchi Bisoni, consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deporte; Sergio Aguilera Luna, director general de Deporte; Juan Antonio Hidalgo, director general de Turismo; Fernando Rodríguez Contreras, asesor delegado de la Consejería; Araceli García Osuna, gerente del Instituto Ceutí de Deporte; Francisco Sierra Ureta, capitán marítimo de Ceuta; Roberto García Dobarro, capitán de la Guardia Civil del Mar; Mehdi Amin, gerente de Marina Hércules Puerto Deportivo de Ceuta; y Gerardo Rodríguez Mendoza, comandante naval de Ceuta.