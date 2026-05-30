Triple opción de medalla para el remo español en la Copa del Mundo de remo de Sevilla

Redacción ElDesmarque 30 MAY 2026 - 16:19h.

Los anfitriones clasifican el skiff, el doble scull y el dos sin masculinos para las finales A y otras cuatro embarcaciones para las consolaciones por los puestos 7º al 12º

El Comité Olímpico Español otorga a la competición el sello para la gestión de eventos deportivos sostenibles

Compartir







La Copa del Mundo de Remo Sevilla 2026 ha entrado en su recta final en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de la Isla de la Cartuja, donde se dan cita este fin de semana 499 deportistas de 37 países. La primera de las tres pruebas del circuito internacional World Rowing de la presente temporada ha celebrado este sábado su segunda y penúltima jornada de competición, en la que se han repartido las primeras medallas y definidos los restantes finalistas con la celebración de las semifinales, saldadas con un balance de tres de los siete botes españoles confirmando aspiraciones al podio. Los cuatro restantes lucharán en las finales B por los puestos 7º al 12º, mientras que el octavo y último presente en el Guadalquivir se despedía hoy disputando la final C.

Al margen de la delegación nacional, el programa de la jornada incluía las primeras finales de consolación y la lucha por los metales en las cuatro modalidades ligeras, en las que se repartieron el protagonismo Hong Kong, con dos victorias; México y Portugal.

Esta segunda jornada de competición ha contado con la presencia de la secretaria general para el Deporte de la Junta de Andalucía, Isabel Sánchez; quien se ha congratulado por el buen desarrollo deportivo de la Copa del Mundo y por el numeroso público que se ha acercado a seguir en directo el evento en el CEAR La Cartuja, a pesar de las altas temperaturas.

Cara y cruz para los representantes españoles

La jornada sabatina arrancaba para los intereses españoles con la presencia en la final C de skiff de Koxme Burutaran (C.R.O. Orio). El donostiarrra, vigente subcampeón de España, cerraba su participación en la capital andaluza con la decimoquinta plaza absoluta, tras ocupar el tercer puesto en la consolación con un tiempo de 7:12.95. Por delante, le superaban los representantes de Hungría (7:07.61) y Francia (7:10.65).

Posteriormente, se desarrollaban las semifinales de la cita mundialista, que comenzaban en clave del equipo anfitrión con el gerundense Aleix García (Raspas del Embarcadero) en skiff. Y confirmando las buenas sensaciones de la jornada inaugural, en la que se impuso en su serie eliminatoria y era segundo en cuartos de final, el que fuera subcampeón mundial, doble plata europea y diploma olímpico en doble scull confirmaba su presencia en la lucha por las medallas del domingo a las 13:31 horas.

Situado en posiciones de privilegio desde el primer parcial, subió hasta la segunda plaza al paso por el 1.000 para no abandonarla hasta la llegada, donde con un tiempo de 6:57.74 el catalán sólo era superado por el bielorruso con bandera independiente Yauheni Zalaty, intratable desde la salida y vencedor con 6:56.30. Por detrás, el lituano Nemeravicius completaba la terna de finalistas (6:58.84) en pugna con el danés Seche, cuarto con 6:59.59.

A continuación, llegaba el turno de las pruebas en dos sin timonel, con doble participación española en la segunda serie de la categoría femenina, saldada sin recompensa pero con matices. De hecho, la gallega Iria Jarama (Club Remo San Felipe) y la catalana Aina Arteman (Club Natació Banyoles) lideraron la semifinal al paso por el primer 500 para ir perdiendo fuelle con el paso de los metros de una prueba en la que acabaron quintas con 7:24.09, a más de seis segundos de la tercera plaza, última que permitía el pase a la final A.

Por su parte, las sevillanas Lidia Florido (Club Náutico Sevilla) y Amanda Gil (Real Círculo de Labradores) se vieron descolgadas desde el inicio para ocupar la sexta posición, por lo que igualmente disputarán este domingo la final B a las 9:05 horas, cubriendo los 2.000 metros en un tiempo de 7:33.84.

No fallaron los también hispalenses Jaime Canalejo y Javier García (Club Náutico Sevilla), que ratificaron el nivel mostrado en el estreno y se clasificaron con solvencia para luchar por los metales este domingo a las 11:18 horas. Para ello, y controlando a sus rivales desde la salida, lograron la segunda posición en su serie semifinal con un registro de 6:31.72, sólo superado por el 6:27.76 de los intocables neozelandeses, mientras que Suiza volvía a quedar tras la dupla local para completar la terna de finalistas, en su caso con 6:32.79 y sin presión de Alemania, cuarta con 6:38.22.

Igualmente cumplía las expectativas el doble scull masculino de los gallegos Rodrigo Conde (Club Remo Miño) y Caetano Horta (Club Mar de Noia). Si el viernes dominaban su eliminatoria, este sábado cerraban la nómina de finalistas en su serie de semis de forma cómoda con 6:14.75 y tres segundos de ventaja respecto al cuarto clasificado, Suiza, a la que sólo dejaba atrás al sprint en su estreno. Por delante, Holanda y Bélgica pugnaron hasta la llegada por la victoria parcial con cronos de 6:10.91 y 6:11.45. El asalto definitivo, este domingo a las 11:44 horas con Serbia, Polonia y Gran Bretaña completando el cartel.

Los que no lograron el objetivo de sacar billete para sus respectivas finales entre los tres mejores de sus semifinales fueron el cuatro sin timonel y el cuatro scull masculinos de la selección española. En el primer caso, el joven bote de los catalanes Eric Pastor (Club Rem Tortosa), Pau Sánchez (Club Nàutic Amposta), Dennis Carracedo (Club Natació Banyoles) y el sevillano Jorge Knabe (Club Náutico Sevilla) no pudo pasar de la sexta posición con 6:13.54, en una regata liderada por Gran Bretaña (5:54.54), seguida de Rumanía (5:57.02) y Dinamarca (5:59.62). La final B será su siguiente parada, a las 9:30 horas de la última jornada.

A su vez, el cuarteto del sevillano Gonzalo García (Real Círculo de Labradores) y los catalanes Igor Teixidor, Jordi Jofre y Manel Balastegui (Club Natació Banyoles), que ya fue octavo en el Mundial del pasado año, también quedaba relegado a posiciones secundarias en semifinales. Y eso que estuvo pugnando por los puestos de honor hasta el ecuador de una prueba en la que finalmente fue quinto con 5:59.39, dejándose ir en la segunda parte con la mente ya puesta en la final B del domingo (9:40 horas).

Por delante del cuatro scull español, Rumanía hizo bueno su sprint con 5:49.24 ante Polonia (5:50.48), Croacia (5:50.56) y Estonia (5:51.66), relegada también a la consolación.

Los primeros oros, para Hong Kong

El broche a la segunda jornada de competición en Sevilla llegaba con la celebración de las cuatro finales de peso ligero, sin participación española y Hong Kong superando a Venezuela en los dos mano a mano protagonizados en doble scull, masculino y femenino.

En skiff ligero femenino, la mexicana Alanís Kenia se proclamaba campeona por delante de la irlandesa Isobel Clements y la neerlandesa Femke van de Vliet, mientras que en skiff ligero masculino la victoria era para el portugués Joao Sebastiao Veloso ante el representante de Hong Kong Chiu Hin Chun y el bielorruso Mikita Karneyeu.

Las finales del domingo, a partir de las 11:05 en RTVE Play y World Rowing La tercera y última jornada de la Copa del Mundo de Remo de Sevilla servirá para completar el programa con la disputa de las restantes finales A y B, dando comienzo a las 9:05 horas con el inicio de las consolaciones por los puestos 7º al 12º. En este caso serán 10 las regatas que se desarrollarán hasta las 9:50 horas.

El cierre a la competición llegará a partir de las 11:05, hora marcada para el inicio de las 13 finales A previstas hasta las 13:47, que serán retransmitidas en directo por la plataforma web de World Rowing, Teledeporte y RTVE Play y con las que se pondrá el colofón a la prueba hispalense.

Un evento sostenible para el COE

La Copa del Mundo de Remo Sevilla 2026, en su apuesta por la sostenibilidad, ha puesto en marcha un amplio programa de actuaciones ambientales y sociales destinadas a convertir la competición en un referente organizativo dentro del deporte internacional y poder obtener el sello de “Evento Sostenible” otorgado por el Comité Olímpico Español (COE).

La organización consideraba que un acontecimiento deportivo de carácter mundial no podía estar ajeno a los desafíos derivados del cambio climático ni a la necesidad de fomentar modelos responsables de gestión y convivencia. Por ello, la Copa del Mundo ha incorporado una estrategia transversal de sostenibilidad basada tanto en la protección ambiental como en el compromiso social y la sensibilización de participantes, asistentes y equipos técnicos.

Y tras proceder a la evaluación de las medidas adoptadas, el Comité Olímpico Español ha certificado que la Copa del Mundo de Remo Sevilla 2026 cumple con los requisitos para obtener el sello para la gestión de eventos deportivos sostenibles y ayer, en la recepción oficial ofrecida en los Reales Alcázares a los países participantes, la representante del COE, Asunción Loriente, procedió a la entrega del documento que lo acredita a Isabel Sánchez, secretaria general para el Deporte de la Junta de Andalucía; y María Tena, delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla.

La Copa del Mundo de Remo Sevilla 2026 está organizada por World Rowing, el máximo organismo del remo internacional, junto con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla, la Federación Española de Remo, la Federación Andaluza de Remo y la Autoridad Portuaria de Sevilla, con la colaboración de la asociación Dársena Deportiva de Sevilla, encargada del voluntariado.