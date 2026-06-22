Redacción ElDesmarque 22 JUN 2026 - 11:59h.

Se completó el programa en aguas de Punta Umbría

La tripulación motrileña de Ángel Ballesteros y Sonia Hidalgo levantan la copa autonómica en aguas de Cádiz

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Se completó el programa en aguas de Punta Umbría, donde este domingo finalizaba el Campeonato de Andalucía de ILCA 4, que ha contado con la organización del RCMT Punta Umbría y la Federación Andaluza de Vela por delegación de la Junta de Andalucía. Las tres pruebas finales se disputaron bajo vientos del 170° y 7 nudos de intensidad las dos primeras, y tras un role al 200º se pudo hacer la tercera prueba del día y sexta del campeonato con 8 nudos de intensidad.

Después de varias salidas precipitadas (fueras de línea) con la máxima penalización, el descarte fue muy bien recibido por algunos de cara a escalar posiciones en el desenlace. Con cuatro títulos autonómicos en juego, las victorias eran para Gonzalo Martín del CNM Benalmádena y Begoña Cañizares del RCMT Punta Umbría en la categoría Sub 18, y Miguel Ángel Cervantes del CN Sevilla y Mar Tito del CM Almería en Sub 16.

La general quedó liderada por Martín y Cañizares en el primer y segundo puesto, seguidos de Julia Cantón del CM Almería, tercera absoluta y segunda Sub 18 femenina. El cuarto puesto es para Beatriz Serrano del CN Sevilla que completa el podio femenino Sub 18.

El podio masculino Sub 18 lo completaron Javier Salamanca del CNM Benalmádena, sexto en la general, y Rodrigo Macias del CN Sevilla, decimoquinto absoluto.

En la categoría Sub 16 masculino, escoltaron en el podio a Cervantes, Alfonso Murube del CN Sevilla y Miguel Jiménez del RCN de La Línea. Entre las niñas de la categoría Sub 16 el segundo y tercer puesto lo consiguen Marta Rojas del RC El Candado y Jimena Colón del RCN de Sanlúcar de Barrameda.

Tras la regata tenía lugar la entrega de placas de la Federación Andaluza de Vela en las instalaciones del RCMT de Punta Umbría.