La tripulación motrileña de Ángel Ballesteros y Sonia Hidalgo levantan la copa autonómica en aguas de Cádiz
No hubo sorpresas en lo que a la victoria se refiere
El Náutico Sevilla, campeón de Andalucía de veteranos en vela
Tres nuevas pruebas ponían el cierre este domingo a la Copa de Andalucía de Snipe, celebrada este fin de semana en aguas de Cádiz bajo la organización del RCN de Cádiz y la Federación Andaluza de Vela, por delegación de la Junta de Andalucía.
No hubo sorpresas en lo que a la victoria se refiere, que se confirmaba para la tripulación de Ángel Ballesteros y Sonia Hidalgo (RCN Motril), ganadores de cinco de las seis pruebas disputadas. El segundo puesto se decidía en el desempate entre la tripulación local de Alfonso Díaz Canel y la de Raúl Ortiz y su hijo Hugo, del CDN Punta Umbría, resuelto del lado de los gaditanos con una victoria en su marcador final.
A las puertas de podio se clasificaban Antonio Coronilla (CN El Trocadero) y Álvaro Oses (RCN Cádiz) un punto por delante de los Juveniles Álvaro y Javier Ballesteros, representantes del RCN de Motril, quintos.
La de la despedida fue una jornada marcada por vientos de poniente de 10/12 nudos de intensidad. Tras la regata tenía lugar la entrega de trofeos en las instalaciones del club gaditano.