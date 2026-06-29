Redacción ElDesmarque 29 JUN 2026 - 09:24h.

Otros que se llevaron medalla fueron Javier Reja, subcampeón en la modalidad VL3, y la juvenil Carlota Blanca en KL2

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Tres de tres para el Club Náutico Sevilla en los Campeonatos de Europa de maratón de piragüismo, que se han celebrado en Rumanía desde el pasado miércoles. De hecho, los tres palistas de la entidad hispalense presentes en la localidad de Pitesti con la selección española se han subido al podio para colaborar activamente en una nuevo éxito del equipo nacional de la disciplina de fondo.

Tras las medallas de plata conseguidas en el arranque en las pruebas de paracanoa por el pàralímpico Javier Reja, subcampeón en la modalidad VL3; y la juvenil Carlota Blanca en KL2, el tercer palista en entrar en acción del Club Náutico tampoco ha fallado. En este caso, el protagonista ha sido Álvaro Pedrosa, que incluso ha mejorado las prestaciones de sus compañeros al proclamarse campeón de Europa en C2 júnior.

Junto al gallego Adrián Hermelo, Álvaro Pedrosa se ha hecho con el título continental de su modalidad, celebrada sobre la distancia de 15.400 metros, tras completar el recorrido en un tiempo de 1h12:42.20. Por detrás, la dupla hispana aventajaba en 13 segundos a los representantes de Ucrania, subcampeones con 1h12:55.22; y Hungría, terceros con 1h13:02.48, mientras que el segundo barco español, integrado por Roi Dávila y Miguel Custodia, era quinto con 1h15:51.39.