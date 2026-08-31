‘Embata 80’ conquista la Copa de España de J/80 en una final de infarto en La Línea

eldesmarque.com 31 AGO 2026 - 12:07h.

El equipo de Jauregui se impone por un solo punto al ‘Península’ de Bassadone y tres sobre el ‘Ebro Navea’ de Montes

El extraordinario nivel de la flota y un exigente campo de regatas llevan la igualdad hasta el límite, con el título en juego hasta la última prueba

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La Línea (Cádiz)La Copa de España de J/80 2026 ha bajado este domingo el telón en aguas de La Línea de la Concepción, con un desenlace a la altura de un campeonato marcado desde el comienzo por la igualdad y el extraordinario nivel de los equipos. El ‘Embata 80’, del CN Hondarribia patroneado por Iñigo Jáuregui, se ha proclamado vencedor después de una última jornada de máxima tensión en la que el título no quedó resuelto hasta la séptima y definitiva prueba.

La jornada final permitió completar dos nuevas pruebas con viento de levante y una intensidad de entre 6 y 8 nudos. El comité llegó a dar una tercera salida, pero la prueba tuvo que ser anulada ante la caída del viento en el tramo de popa, cerrándose así la Copa con siete pruebas, tres disputadas el viernes, dos el sábado y otras dos este domingo. Como ya ocurriera en la jornada anterior, el campo de regatas volvió a exigir lo mejor de unas tripulaciones obligadas a interpretar continuos cambios de presión y dirección. Las condiciones pusieron también en valor el uso de las marcas robóticas de la firma Pretty Sailing, que permitieron al comité adaptar con rapidez el recorrido a los roles de viento y mantener la calidad de la competición.

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El desenlace entre los tres aspirantes al triunfo fue espectacular. ‘Ebro Navea’, ‘Península’ y ‘Embata 80’ habían comenzado el día empatados a puntos, después de una segunda jornada en la que Arturo Montes firmó dos victorias, John Bassadone dos segundos e Iñigo Jáuregui dos terceros. Así las cosas, el ‘Embata 80’ fue el primero en mover ficha este domingo y lo hizo de la mejor manera posible, ganando la primera prueba por delante del ‘Ebro Navea’, de Arturo Montes y bandera del RCMT Punta Umbría, segundo, y del ‘Península’, de John Bassadone, con Oliver Góngora a la caña y bandera del CN Bevelle, tercero.

Con este resultado todo seguía abierto con los tres barcos metidos en tres puntos antes de afrontar la siguiente salida, con ‘Embata 80’ primero, ‘Ebro Navea’ segundo y ‘Península’ tercero. Lejos de ser el definitivo, el escenario volvía a cambiar en la que acabaría siendo la última prueba de la Copa, que acabó con la victoria del ‘Península’, seguido del ‘Embata 80’ y el ‘Aquaholic’, de José Couret y José Luis Aracil, con Antonio Coronilla a la caña y bandera del RCM Sotogrande, que se colaba en la tercera plaza por delante del ‘Ebro Navea’, un resultado decisivo para recolocar definitivamente la general.

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Las cuentas dieron finalmente el título al ‘Embata 80’ de Iñigo Jáuregui por un solo punto sobre el ‘Península’ y tres sobre el ‘Ebro Navea’. Un podio de enorme nivel para tres equipos que han demostrado méritos sobrados para aspirar a la Copa de España. En el equipo de Jauregui, palabras mayores, con la presencia de Iker Martínez, uno de los grandes nombres de la vela española, oro olímpico en Atenas 2004 y plata en Pekín 2008, tricampeón mundial y tricampeón europeo de 49er y elegido Regatista Mundial del Año en 2011.

Apretada lucha por el título

La lucha por el título resume lo vivido durante los tres días en La Línea. Viento del Sur creciente y rachas de hasta 18 nudos el viernes, levante ligero y muy táctico durante el fin de semana, roles importantes y situaciones que han obligado a las tripulaciones a trabajar cada metro del recorrido. Un campo de regatas tremendamente exigente, solo apto para equipos capaces de reaccionar con rapidez y minimizar errores, y una flota que ha respondido con un nivel extraordinario. La igualdad, anunciada antes de comenzar la Copa, terminó llevándose hasta su máxima expresión con siete pruebas y la necesidad de llegar a la última para conocer al campeón.

Por detrás del podio, el ‘Aviador’, de Gabriel Medem, con Pablo Villar a la caña y bandera del RCM Sotogrande, cierra la Copa en cuarta posición. Quinto finaliza el ‘GVS PAS’, de Nacho Cifuentes, con Rafa Díaz al mando y bandera del CN Bevelle, seguido en sexta posición por el ‘Coñeta Fiestas Team’, de María Fiestas, con José María Guerrero a la caña y bandera del Real Club Mediterráneo.

La séptima plaza corresponde al ‘Valkyrie’, de Amy Pretty y bandera del CN Bevelle, con el veterano regatista estadounidense y reconocido diseñador de velas Monty Spindler al mando. Octavo termina el ‘Aquaholic’, de José Couret y José Luis Aracil, con Antonio Coronilla a la caña y bandera del RCM Sotogrande, protagonista además de ese importante tercer puesto en la última manga.

El ‘Tacuarita’, de Horacio Cardarelli y bandera del RCN La Línea, ocupa el noveno puesto, seguido por el ‘Nexum Capital’, de Roberto Santa Cruz, con Fico Jiménez Galeote a la caña y bandera del Club Marítimo Linense. El ‘Vértigo’, con Thomas Hillman al mando y bandera del CN Bevelle, termina undécimo, y completa el top 12 el ‘Tres Mares’, con la joven regatista linense Raquel Retamero y bandera del club organizador.

Balance muy positivo

La Copa de España deja también un balance muy positivo para La Línea de la Concepción y Alcaidesa Marina, que durante tres días han acogido a una flota de gran calidad y un campeonato capaz de poner a prueba tanto a los regatistas como al equipo técnico. La variedad de condiciones y la complejidad del campo han obligado al comité a trabajar constantemente para ofrecer recorridos de calidad, mientras las tripulaciones han respondido con regatas extremadamente ajustadas y alternativas continuas en cabeza.

El resultado ha sido una Copa de España en la que experiencia, talento, estrategia y capacidad de adaptación han pesado hasta el último bordo, confirmando el excelente momento deportivo de la clase J/80 y la capacidad del campo de regatas linense para albergar competiciones del máximo nivel.

La Copa de España de J/80 2026 ha contado con la organización del CN Bevelle y el patrocinio de Alcaidesa Marina, Gestión de Varaderos del Sur, Sunseeker Andalucía, La Ventana Discreta, Pretty Sailing y Strait Magazine, en colaboración con la Federación Andaluza de Vela, la Asociación de Propietarios de J/80, el Royal Gibraltar Yacht Club y Boat Haus, y el apoyo del Ayuntamiento de La Línea. Cuenta, además, con el patrocinio de Alcaidesa Servicios SA, empresa solidaria de la Red de Ganadores de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deportes de la Junta de Andalucía.