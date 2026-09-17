Redacción ElDesmarque 17 SEP 2026 - 11:02h.

Del Pozo destaca que “la importancia del impulso del deporte por su impacto positivo en la salud física, mental y emocional”

Los clubes y secciones deportivas de Andalucía podrán adquirir equipamiento y material deportivo específico e inventariable para la práctica deportiva de las personas con discapacidad

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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) nº 181 publica hoy jueves 16 de septiembre la Resolución de 1 de septiembre de 2026, de la Dirección General de Deporte de Competición y Promoción Deportiva, por la que se convoca, para el ejercicio 2026, la línea de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigida al fomento del deporte para personas con discapacidad para la adquisición de equipamiento y material deportivo inventariables en la actividad desarrollada por los clubes deportivos y secciones deportivas de Andalucía (modalidad FDD).

Estas ayudas “tienen como objetivo fomentar la práctica deportiva de las personas con discapacidad, configurándose como un instrumento básico de apoyo a los clubes y secciones deportivas para la promoción de esta actividad”, ha informado la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo.

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Para Del Pozo el impulso del deporte para personas con discapacidad desde el ejercicio de las políticas públicas “es fundamental, porque el desarrollo de la práctica deportiva tiene un impacto positivo directo tanto en la salud física, como en la salud mental, así como en la sociabilidad”.

La convocatoria de 2026 de estas ayudas cuenta con un presupuesto de 300.000 euros, por encima de los 250.000 euros destinados en la convocatoria de 2024. Este importe se distribuye entre las ocho provincias andaluzas, que actúan como ámbitos de concurrencia competitiva: Málaga y Sevilla reciben la mayor dotación, con 55.200 euros cada una, seguidas de Cádiz y Granada (42.000 euros), Almería (38.400 euros), Córdoba y Huelva (26.400 euros) y Jaén (14.400 euros).

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Cada entidad podrá recibir una subvención de entre 500 y 6.000 euros, en función de la valoración obtenida. Podrán solicitarlas los clubes deportivos y las secciones deportivas andaluzas inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas (RAED) a la fecha de inicio del plazo de presentación de solicitudes. Además, sus equipos o deportistas deberán participar en competiciones oficiales federativas para deportistas con discapacidad en la temporada vigente en el momento de la publicación de la convocatoria.

Será subvencionable la adquisición de equipamiento y material deportivo inventariables, específicos y propios del deporte para personas con discapacidad que desarrolle la entidad - como sillas de ruedas, sit-ski, tándems o handbikes -, siempre que permanezcan a disposición de los clubes y secciones deportivas.

Entre los criterios de valoración para la concesión de las subvenciones destacan el número de licencias de deportistas con discapacidad de la entidad, la necesidad de un elemento externo específico para el desplazamiento durante la práctica deportiva, la inclusión de actuaciones dirigidas a la igualdad de género y la ubicación del domicilio social en municipios de menor población.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación en el BOJA del extracto de la convocatoria. Las solicitudes se presentarán exclusivamente de forma electrónica a través del Catálogo de Procedimientos y Servicios de la Junta de Andalucía (procedimiento 24973), y los formularios estarán disponibles en la oficina virtual de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte.