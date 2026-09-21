Redacción ElDesmarque Madrid, 21 SEP 2026 - 15:17h.

El técnico portugués se marchó contrariado por el arbitraje de Ortiz Arias

Mourinho dejó las fotos de la polémica del Atlético-Real Madrid para que las viera Simeone sin premio

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El primer derbi madrileño de la temporada terminó con victoria del Atlético de Madrid por 2-1, pero la polémica siguió después del pitido final. El partido estuvo marcado por la expulsión de Dean Huijsen y por las acciones de Cuti Romero y Kang-in Lee que el Real Madrid consideró merecedoras de tarjeta roja. José Mourinho convirtió el arbitraje en el principal argumento de su comparecencia posterior y ahora una imagen del técnico portugués a su salida del Metropolitano vuelve a alimentar la polémica.

José Mourinho se marchó muy enfadado con el arbitraje

La derrota del conjunto blanco dejó al técnico portugués especialmente enfadado con la actuación de Miguel Ángel Ortiz Arias. Mourinho compareció en rueda de prensa con dos fotografías impresas de las acciones de Cuti Romero sobre Jude Bellingham y Kang-in Lee sobre Federico Valverde. Para el entrenador luso, ambas entradas eran merecedoras de expulsión. “Podríamos ahorrar la conferencia porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras”, aseguró mientras mostraba las imágenes. También cuestionó al Comité de Designación Arbitral y consideró que el Real Madrid habría tenido una situación muy diferente si el Atlético se hubiese quedado con nueve jugadores.

La imagen de José Mourinho pisando el escudo del Atlético de Madrid

Cuando parecía que el derbi ya había terminado, ha aparecido otra imagen que muestra el enfado del técnico portugués con el arbitraje del derbi y la derrota de su equipo. Mourinho fue captado abandonando el Metropolitano y, durante su salida, pisó el escudo del Atlético de Madrid situado en el suelo. La acción ha llamado la atención porque en otras ocasiones el escudo que está colocado en la zona de entrada al terreno de juego si que había sido respetado por los rivales

Jugadores del Real Madrid como Kylian Mbappé o Vinicius Junior y el extécnico blanco Xabi Alonso, evitaron realizar este gesto en el pasado. Mourinho, que ha regresado esta temporada al banquillo del Real Madrid, ha vuelto a vivir de esta manera un derbi madrileño con todos los ingredientes habituales: tensión, polémica arbitral y un pique que continuará hasta la segunda vuelta.