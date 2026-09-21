Ángel Cotán 21 SEP 2026 - 11:16h.

Los aficionados blancos denuncian que no se repitió la acción en la retransmisión

Santi Cañizares no se deja engañar por los errores arbitrales contra el Real Madrid: "Le van a castigar"

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El Real Madrid se siente perjudicado en su derrota ante el Atlético de Madrid. Los colchoneros, mejores sobre el terreno de juego en líneas generales, no desaprovecharon la ventaja numérica y se llevaron el derbi madrileño. En el club blanco cuestionan el triunfo local y lo achacan a varias decisiones polémicas de Ortiz Arias.

Todos los focos están puestos sobre las dos expulsiones que mostró en un papel José Mourinho ante los medios, pero las redes desempolvan este lunes otra acción polémica que se pasó por alto. Denuncian que la realización del derbi no repitió la jugada.

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El penalti 'oculto' de Marc Pubill en el Atlético - Real Madrid

Las redes sociales han rescatado una jugada en el área rojiblanca que, a ojos de los analistas arbitrales de Archivo VAR, debió ser penalti. Kylian Mbappé probó fortuna con un disparo lejano que no llegó a portería a razón del desvío de Marc Pubill. Aunque el campeón del mundo tenía las manos atrás, las imágenes ponen en duda la posición de uno de sus brazos.

La citada fuente analiza al detalle esta jugada: "Pubill, que está con las manos detrás, saca la derecha de forma voluntaria e intercepta el balón. Es penalti. Esté más o menos próxima al cuerpo, al ser voluntaria y ocupar un espacio, es punible".

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El club colchonero se defiende de las críticas arbitrales

Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, manifestó, después de ganar al Real Madrid (2-1) y sobre las acusaciones de José Mourinho sobre el arbitraje del derbi, que "hay que tener respeto, te llames como te llames, porque si no traspasas una línea peligrosa".

"Somos respetuosos con todo lo que opinan los demás. Estamos en un lugar privilegiado con la exposición importante que tenemos y tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Tenemos que respetar al otro, a los árbitros, a los compañeros, al trabajo, porque si no lo hacemos, perdemos todos", señaló Simeone.

El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, había denunciado antes que, en su opinión, todo lo que rodeó al arbitraje del derbi fue “muy extraño”, en la rueda de prensa posterior al partido; en la que mostró un papel con dos imágenes en las que pidió dos tarjetas rojas por las entradas de Cuti Romero a Jude Bellingham y de Kang-in Lee a Fede Valverde.

"Te llames como te llames, ya sea Mourinho, Simeone o Flick. Necesitamos tener cuidado con lo que decimos. Cuando se sale de esta línea, es peligroso", añadió el técnico del Atlético, que no quiso hablar más del asunto. "Pregúnteme del partido", inquirió a la prensa.

Preguntado de nuevo por el árbitro, insistió: "Si nos queremos detener en eso, pues vale, pero el partido fue de once contra once y luego de once contra diez. Al Atlético en las jugadas del pos que el comité analiza le ha dado la razón esta temporada".