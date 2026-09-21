David Torres 21 SEP 2026 - 16:47h.

Se le espera el miércoles y que tome las riendas del equipo el jueves

Óscar Sánchez y un parón clave para recuperar hasta cuatro futbolistas: cuándo se espera a Javier Aguirre

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ValenciaEl Valencia CF afrontará el parón de selecciones en la penúltima posición de LaLiga con cuatro puntos tras siete jornadas y a la espera de que se cierre la llegada del mexicano Javier Aguirre como nuevo entrenador y su presencia suponga un revulsivo. Al mexicano se le espera el miércoles a más tardar y que el jueves dirija ya su primera sesión de entrenamiento. Ese es el horizonte con el que se trabaja ahora mismo en el club.

De hecho, el primer equipo del Valencia CF, que se ejercitó este lunes tras la derrota contra la Real Sociedad (2-3), tendrá el martes día libre y regresará el miércoles a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna a la espera de que se concrete el fichaje del técnico Javier Aguirre.

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Se espera que el miércoles, tras un día de descanso, el equipo regrese a los entrenamientos a las 10:30 horas, en la que podría ser la última sesión a las órdenes de Sánchez, que ocupa el cargo de manera provisional.

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Dos semanas y media para Aguirre y una primera decisión

Así, Aguirre tendrá dos semanas y media sin competición para mejorar la versión del equipo, aunque en el primer tramo no podrá contar con el japonés Ryunosuke Sato, con el meta normacedonio Stole Dimitrievski, ni con el maliense Dieng, que estarán con sus respectivas selecciones.

La primera decisión del nuevo entrenador es definir si en este tiempo quiere jugar un partido amistoso que sirva como toma de contacto con los jugadores y con la realidad del equipo, tal y como ha avanzado La Grada de Radioesport. Aguirre debe perfilar también con Braulio Vázquez y su equipo de trabajo (Toni Amor y el preparador físico Pol Lorente) el nivel del rival al que enfrentarse en estas casi tres semanas sin fútbol. No en vano, el Valencia CF no vuelve a competir hasta el 11 de octubre en Santander.