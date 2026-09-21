Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Valencia CF

El Valencia CF espera a Javier Aguirre para tomar decisiones: Amistoso durante el parón

Aguirre con Toni Amor y Pol Lorente
La primera decisión que tomará Javier Aguirre: Amistoso durante el parón. ElDesmarque
Compartir

ValenciaEl Valencia CF afrontará el parón de selecciones en la penúltima posición de LaLiga con cuatro puntos tras siete jornadas y a la espera de que se cierre la llegada del mexicano Javier Aguirre como nuevo entrenador y su presencia suponga un revulsivo. Al mexicano se le espera el miércoles a más tardar y que el jueves dirija ya su primera sesión de entrenamiento. Ese es el horizonte con el que se trabaja ahora mismo en el club.

De hecho, el primer equipo del Valencia CF, que se ejercitó este lunes tras la derrota contra la Real Sociedad (2-3), tendrá el martes día libre y regresará el miércoles a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna a la espera de que se concrete el fichaje del técnico Javier Aguirre.

PUEDE INTERESARTE

Se espera que el miércoles, tras un día de descanso, el equipo regrese a los entrenamientos a las 10:30 horas, en la que podría ser la última sesión a las órdenes de Sánchez, que ocupa el cargo de manera provisional.

Toni Amor, el otro hombre de confianza de Aguirre
Toni Amor, el otro hombre de confianza de Aguirre. Mexico
PUEDE INTERESARTE

Dos semanas y media para Aguirre y una primera decisión

Así, Aguirre tendrá dos semanas y media sin competición para mejorar la versión del equipo, aunque en el primer tramo no podrá contar con el japonés Ryunosuke Sato, con el meta normacedonio Stole Dimitrievski, ni con el maliense Dieng, que estarán con sus respectivas selecciones. 

La primera decisión del nuevo entrenador es definir si en este tiempo quiere jugar un partido amistoso que sirva como toma de contacto con los jugadores y con la realidad del equipo, tal y como ha avanzado La Grada de Radioesport. Aguirre debe perfilar también con Braulio Vázquez y su equipo de trabajo (Toni Amor y el preparador físico Pol Lorente) el nivel del rival al que enfrentarse en estas casi tres semanas sin fútbol. No en vano, el Valencia CF no vuelve a competir hasta el 11 de octubre en Santander.

Temas