David Torres 21 SEP 2026 - 13:32h.

Pol Lorente, la mano derecha de Aguirre también está: quién es y cuándo empezará a trabajar con el Valencia CF

La previsión es que Aguirre entrene ya el jueves; mañana descansará el equipo

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ValenciaEl Valencia CF vuelve este lunes al trabajo después de la derrota ante la Real Sociedad con la mirada puesta en Javier Aguirre, que tiene un principio de acuerdo para convertirse en el nuevo entrenador del Valencia CF, y en un parón que permitirá recuperar efectivos. Mientras se completa la incorporación del técnico mexicano, Óscar Sánchez mantiene las riendas del primer equipo de forma provisional.

El murciano dirigirá las sesiones de esta semana (aunque el martes descansa el equipo) mientras se concreta la llegada de Aguirre. Óscar afrontará así unos últimos días de trabajo con la primera plantilla antes de regresar al VCF Mestalla, con el que tiene partido este fin de semana. El técnico ha dirigido dos encuentros, con una victoria ante el Alavés y una derrota frente a la Real Sociedad, dando protagonismo a canteranos como Aarón Mayol y Aimar Blázquez.

Cuatro futbolistas podrían volver durante el parón

La enfermería puede empezar a vaciarse durante estas semanas. César Tárrega, Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier y José Copete son los cuatro futbolistas que pueden avanzar en sus respectivos procesos de recuperación y reincorporarse progresivamente al grupo. Sus regresos permitirían a Aguirre contar con más alternativas, especialmente en una defensa muy castigada.

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Si las recuperaciones avanzan como está previsto, el único jugador de la primera plantilla con una baja todavía prolongada sería Sadiq Umar, que aún tiene por delante cerca de dos meses. A ello se suman Diego López y Sergi Canós, ambos lesionados de larga duración.

El objetivo durante el parón será recuperar efectivos y aprovechar la llegada de Aguirre para hacer una nueva mini-pretemporada. El Valencia CF afrontará así el siguiente tramo de competición con una enfermería mucho más despejada y energías renovadas para salir del pozo. Ahora es penúltimo.

¿Cuándo se espera a Javier Aguirre?

El parón llega en un momento importante para el Valencia. El equipo tendrá dos semanas sin competición liguera para recuperar jugadores y trabajar con una plantilla más completa antes de afrontar el siguiente tramo de la temporada y con un nuevo entrenador. De hecho, La previsión es, como ya informó ElDesmarque este sábado, que Aguirre entrene ya el jueves junto a Pol Lorente y Toni Amor. Por lo que el técnico mexicano, que este lunes aún cerraba su contrato, no vendrá a la ciudad hasta este martes por la noche como pronto o el miércoles.