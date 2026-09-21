David Torres 21 SEP 2026 - 12:27h.

A sus 18 años ha dado un portazo definitivo para quedarse en la élite

Así fue el golazo de Aarón Mayol que rompe una sequía histórica en Mestalla

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ValenciaAarón Mayol ha vivido en apenas una semana el sueño de cualquier canterano del Valencia CF. Después de debutar como titular ante el Alavés, el joven mediocentro volvió a ser protagonista ante la Real Sociedad con un golazo en su estreno en Mestalla que además rompió la sequía goleadora del Valencia en casa. El canterano analiza una noche inolvidable con la misma calma y madurez que demuestra en el césped tras una noche en la que fue titular, marcó y recibió la ovación de Mestalla pese a que su tanto no sirvió para sumar los tres puntos. Mayol, que ya había dejado buenas sensaciones en su debut en Vitoria, afronta ahora el parón con un objetivo claro: seguir trabajando para convencer al nuevo entrenador y mantener su sitio en el primer equipo. Un gol y una asistencia es una gran carta de presentación, pero su madurez en sala de prensa también.

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Has sido titular y has marcado un gol que finalmente no ha servido para que os llevaseis los tres puntos, aunque el equipo ha peleado y ha tenido mérito para conseguir algo hoy aquí.

Sí, estoy muy contento por el gol. Una pena no haber podido llevarnos los tres puntos, pero creo que el trabajo del equipo ha sido espectacular. Lo hemos intentado hasta el último minuto y creo que la cara que ha mostrado el equipo hoy ha sido muy positiva.

Has hecho dos partidos como para que el nuevo entrenador, el que venga ahora después del parón, tome nota. ¿Crees que va a ser suficiente para seguir contando para el nuevo entrenador y mantenerte en el equipo?

Al final vengo de abajo. Tengo que seguir trabajando y, en lo que pueda, voy a ayudar al equipo. Si el entrenador cuenta conmigo, voy a estar disponible para él en lo que haga falta.

¿Qué significa para ti haber debutado en Mestalla con un gol además?

Bueno, ya lo dije hace un año: debutar en Mestalla era un sueño y creo que es un sueño para todos los que están en la cantera. En cuanto al gol, era para sumar al equipo. El más contento soy yo por mi gol, pero luego está el equipo, que ha intentado sumar los tres puntos. Al final no ha servido para conseguirlos. Estoy contento, pero por esa parte no tanto.

¿Qué has sentido en el gol?

No te lo podría describir ahora mismo. La verdad es que es un cúmulo de emociones que es muy complicado de describir, pero creo que todos más o menos pueden hacerse una idea de lo que se siente.

Aparte del gol y de cómo te sientes, ¿cómo ha sido la semana? Hiciste el debut en Vitoria y ahora te esperabas jugar hoy contra la Real Sociedad. ¿Cómo ha sido la semana?

Al final he trabajado. Llevo trabajando para esto bastante tiempo, se me ha dado la oportunidad y tanto mis compañeros como el míster y el cuerpo técnico me han transmitido una calma tremenda, total normalidad. Que juegue a lo que sé y que por eso estoy aquí.

¿Cómo ha sido esa primera sensación en Mestalla con la afición?

Yo creo que es lo que pedían. Al final pedían que mostráramos esa cara competitiva y creo que se la hemos mostrado, sobre todo en la segunda parte. Creo que la segunda parte ha sido de un nivel bastante alto y ahora voy a trabajar para seguir manteniendo ese nivel durante el resto de la temporada.

Hoy el equipo da síntomas totalmente distintos. Ha ido a más, lo ha intentado y no se ha venido abajo pese al resultado. ¿Este es el camino a seguir?

Sí. Creo que en Mendizorroza ya mostramos una cara diferente y hoy lo hemos vuelto a hacer. Repito, mejor en la segunda parte que en la primera, pero al final todos dentro del vestuario somos conscientes de que este es el camino, de que hay que seguir trabajando así. Pese a no sacar los tres puntos hoy en Mestalla, creo que el trabajo ha sido muy bueno y nos lo ha reconocido Mestalla.

Te hemos visto abrazarte con Aimar y también al final del partido con varios chavales del filial, con jugadores que han crecido contigo. ¿Vuestra aparición es una demostración de que la cantera puede ser muy importante este año en el Valencia?

Al final nosotros trabajamos para poder ayudar al primer equipo en el momento en el que haga falta. Ahora me ha tocado a mí y también le ha tocado a mi compañero Aimar. Pero desde abajo sigue viniendo gente muy trabajadora y, al fin y al cabo, la cantera está para eso, para ayudar al primer equipo.