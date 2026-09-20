El primer gesto de Braulio en Mestalla que demuestra que ha vuelto un hombre de fútbol

David Torres Valencia, 20 SEP 2026 - 20:38h.

Braulio ya demuestra; ahora Kiat Lim, Peter Lim y los jugadores tienen que estar a la altura

Controla todas las variables

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Braulio Vázquez ha regresado al Valencia CF para ponerse al frente de la dirección deportiva apenas ha necesitado unos días para demostrar que hacía tiempo que no había en Mestalla un hombre que controlara todas las variables como hace él. El gallego fue anunciado como nuevo director deportivo tras nueve temporadas en Osasuna y regresa a un cargo que ya ocupó entre 2010 y 2013. Braulio vuelve a casa para ponerse al frente de la nueva estructura deportiva y se estrenó en Mestalla en el Valencia-Real Sociedad.

Su primer gesto fue acudir directamente a ver al equipo. Braulio viajó a Vitoria para presenciar el Alavés-Valencia CF, estar cerca de la plantilla y comenzar a conocer de primera mano las necesidades de un equipo que necesitaba reaccionar. El nuevo director deportivo ya estuvo con el equipo en Vitoria, donde empezó también a trabajar en la búsqueda del sustituto de Carlos Corberán.

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Porque Braulio ha llegado y ha tomado decisiones. Tras analizar las diferentes opciones, apostó por Javier Aguirre para ocupar el banquillo valencianista. Y, además, lo hizo negociando unas condiciones especialmente ventajosas para el club. La operación de Aguirre y las condiciones que ha conseguido Braulio son una muestra de su primera gran gestión.

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El primer gesto tras volver a Mestalla

Y este domingo, en su regreso a Mestalla, dejó una imagen que resume perfectamente qué tipo de profesional es. Nada más bajar al césped, una de las primeras personas a las que saludó fue José Luis Munuera Montero, árbitro del Valencia CF-Real Sociedad, tal y como ha cazado À Punt Radio.

Un gesto aparentemente pequeño, pero que dice mucho. Es un gesto de fútbol. De alguien que conoce los códigos del deporte, que lleva años moviéndose en el fútbol profesional y que entiende que su trabajo va mucho más allá de un despacho y de una mesa de negociaciones.

Vitoria, el césped de Mestalla, un saludo al árbitro y después un fichaje de entrenador. Braulio ha tardado muy poco en demostrar que es un hombre de fútbol. Ahora queda que Kiat Lim y Peter Lim le den margen y continuidad para ejercer como tal.