Alineaciones confirmadas del Valencia CF y la Real Sociedad, Jornada 7: Soler y Guedes vuelven a casa

David Torres 20 SEP 2026 - 19:50h.

Pocos cambios en el Valencia, rotaciones en la Real Sociedad

Posibles alineaciones de Valencia CF y Real Sociedad en Mestalla para la Jornada 7 de LALIGA EA Sports

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ValenciaValencia CF y Real Sociedad ya tienen confirmadas sus alineaciones para el encuentro de la Jornada 7 de LALIGA EA Sports. Mestalla vuelve a acoger un partido importante para los de Óscar Sánchez, que después de estrenar su casillero de victorias en Vitoria buscan ahora ganar por primera vez como locales. El técnico valencianista mantiene buena parte del bloque que se impuso al Alavés, tal y como apuntaba, aunque finalmente hay novedades en el once. Enfrente estará un conjunto donostiarra que llega después de perder ante el Bournemouth en su estreno europeo.

El partido también estará marcado por el regreso de Carlos Soler a Mestalla. El centrocampista de la Real Sociedad vuelve al estadio en el que creció y se convirtió en uno de los referentes del Valencia CF, en una tarde especialmente emotiva para el canterano. También regresará a Mestalla Gonçalo Guedes, otro exvalencianista que ahora defiende la camiseta txuri-urdin.

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El one titular del Valencia CF

Óscar Sánchez recupera a Guido Rodríguez, José Luis Gayà y Arnaut Danjuma, después de que los tres se reincorporasen al trabajo con el grupo durante la semana. El argentino era la principal duda tras el golpe sufrido en Vitoria, pero finalmente está disponible. Aarón Mayol vuelve a entrar en los planes después de su gran actuación y titularidad ante el Alavés. Guido, Gayà y Danjuma se reincorporaron al entrenamiento y dejan atrás sus respectivas molestias.

También se sumó a última hora Luis Rioja, recuperado después de la lesión sufrida durante la celebración de su gol en Mendizorroza. No están disponibles César Tárrega, Sadiq Umar, Dimitri Foulquier, José Copete, Diego López y Sergi Canós, mientras que Mouctar Diakhaby continúa de baja por sus problemas musculares. La enfermería sigue siendo, por tanto, uno de los principales condicionantes para Óscar Sánchez.

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Dimitrievski; Maffeo, Pepelu, De Haas, Gayà; Ugrinic, Aarón Mayol, Guido; Danjuma, Javi Guerra y Hugo Duro.

El once titular de la Real Sociedad

Para el duelo Altas: Aramburu vuelve a estar disponible después de cumplir sanción en competición europea. Carlos Soler, Sucic y Gonçalo Guedes también están disponibles y aparecen en el equipo titular después de que Matarazzo gestionara sus minutos en el encuentro europeo ante el Bournemouth.

Son bajas Álvaro Odriozola continúa fuera por una lesión de larga duración, mientras que Igor Zubeldia tampoco llega a tiempo para el encuentro de Mestalla después de las molestias físicas que ya le impidieron jugar ante el Atlético de Madrid.

La Real Sociedad afronta el partido después de un exigente calendario que incluye el estreno en Europa y la derrota por 1-2 ante el Bournemouth. El conjunto de Matarazzo busca recuperar sensaciones en LALIGA ante un Valencia que llega reforzado después de su primera victoria de la temporada en Mendizorroza

Remiro; Aramburu, Jon Martín, Sarr, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Sucic, Carlos Soler; Ochieng, Oyarzabal y Gonçalo Guedes.