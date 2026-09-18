El Valencia-Real Sociedad viaja a los años 40 con Eizaguirre e Igoa como protagonistas en el adiós de Mestalla

David Torres Valencia, 18 SEP 2026 - 17:07h.

Mestalla cura sus heridas mientras el anillo de tracción del Nou Mestalla ya toma forma

Cartel de homenaje y despedida a la Real Sociedad en su última visita a Mestalla

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El Valencia CF recibe este domingo a la Real Sociedad en la última temporada de Mestalla y el partido volverá a tener su propio viaje por la historia del estadio. El club ha presentado un nuevo cartel de la ‘Col·lecció Mestalla és Etern’, el proyecto desarrollado junto al artista valenciano Lawerta que está convirtiendo cada encuentro como local en una ventana al pasado del coliseo valencianista. Para el duelo ante la Real Sociedad, el turno es para uno de los Valencia más reconocibles de los años 40, una época marcada por el talento procedente del País Vasco y que después hizo historia en Mestalla

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Eizaguirre e Igoa, dos leyendas

El cartel recupera la figura de Ignacio Eizaguirre, uno de los grandes porteros de la historia del Valencia. El guardameta defendió la camiseta valencianista durante nueve temporadas y conquistó tres Ligas, las de 1941-42, 1943-44 y 1946-47, además de una Copa en 1949 y la Copa Eva Duarte de 1948-49.

Eizaguirre también consiguió dos trofeos Zamora, en 1944 y 1945, y llegó a disputar 18 partidos con la selección española. Su figura representa una generación que convirtió Mestalla en uno de los grandes escenarios del fútbol español.

Junto a él aparece Silvestre Igoa, integrante de aquella histórica delantera valencianista y otro de los grandes nombres de la década. También permaneció nueve temporadas en el club y levantó las Ligas de 1942, 1944 y 1947, además de la Copa de 1949.

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Igoa fue, además, internacional con España y participó en el Mundial de Brasil de 1950, donde compartió selección con Antonio Puchades.

Un cartel para despedir Mestalla

La colección continuará durante toda la temporada. Cada partido como local tendrá su propia ilustración, con referencias a personajes, partidos, momentos y cultura vinculados a Mestalla. Los carteles sirven también como regalo institucional en la recepción al equipo visitante.

Así, mientras el Valencia encara el presente ante la Real Sociedad, Mestalla sigue construyendo su despedida mirando hacia atrás. Esta vez, hasta los años 40, cuando Eizaguirre, Igoa y aquella generación de futbolistas vascos ayudaron a escribir algunas de las primeras páginas doradas del estadio.